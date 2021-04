VIDEO La via dell'anima

Un'esistenza appagante non si basa sui successi ottenuti, ma su quanto viviamo in linea con la nostra natura profonda, che sa sempre cosa fare

Questo mese, allegato a Riza Psicosomatica, troverete un libro bellissimo: La via dell’anima, di Vittorio Caprioglio. Vorrei riassumerlo con queste brevi parole: “Nella coscienza è presente fin dall’inizio un destino perfetto come il frutto già presente nel seme”. La via dell’anima è un libro che esplora, in questa epoca che vive soprattutto di parole e di suoni esterni, i codici eterni e universali dell'interiorità, che sono più semplici di quel che si pensa. Sono i codici indispensabili per avvicinarsi all’anima, quest’energia sottile, la psiche (soffio), come un vento che abita dentro di noi. Sono codici senza i quali la nostra vita non va nella sua direzione. Vittorio Caprioglio nel libro cita alcuni autori di riferimento, in particolare Maria-Louise von Franz, la grande psicoterapeuta junghiana, che afferma: “Ricordati che, comunque vadano le cose, nessuno ha il potere di toglierti la felicità”. Questo libro è fatto di queste parole.

Esiste un sapere eterno dentro di te

Bisogna sapere che la via dell’anima rappresenta il solo viaggio da intraprendere. Vittorio Caprioglio dice: “Fai la vita che vuoi, come ti piace, con i tuoi interessi, le tue aspirazioni, però ricordati sempre che c’è qualcosa dentro di te che sta viaggiando per portarti alla meta, alla tua meta”. Occorre dare spazio a quella chiave di interpretazione della vita che spesso dimentichiamo, avendo lo sguardo troppo impresso sulle cose che ci capitano. Scordiamo che lo sguardo deve andare altrove, in un altro regno. Nell'opera troverete tanti consigli pratici per farsi condurre verso la nostra anima, perché i disagi, dice Vittorio Caprioglio riprendendo la saggezza antica, dipendono dal fatto che non stai seguendo la tua strada. E l’anima attraverso il disagio cerca di rimetterti in carreggiata. Buona lettura.