VIDEO Vuoi realizzarti? Diventa come l'acqua

Per presentare il nuovo numero di Riza AntiAge parto dall'editoriale del direttore delle Edizioni Riza, Liliana Tieger, che affronta la grande affinità che c’è tra il mondo del Femminile e l’elemento acquatico, fonte di vita ma anche inarrestabile nel suo fluire. Quando ci si trova di fronte a un disagio, bisognerebbe imparare ad essere simili all’acqua, adottare uno sguardo sul mondo che non si ferma, non si blocca su quello che è il nostro problema, ma continua il suo cammino. È così che dalle aree più antiche del cervello, che ha un modo di trovare soluzioni che non dipende dalla ragione e dal pensiero riflessivo, sorgono spontaneamente soluzioni inaspettate.

Restare aperti alle sorprese della vita

Per capirlo, vi parlo del caso di una signora che per moltissimo tempo ha fatto di tutto per cercare di rimanere incinta, senza successo. All'età di 50 anni si è arresa e nell'occasione io le parlai di come il femminile sia un mondo molto "ampio" e che ciò che non accade in un modo può presentarsi sotto altre forme, l’importante è non fermarsi, non lasciar stagnare le nostre energie su quello che crediamo sia il nostro obiettivo. Questa signora, qualche tempo dopo partecipa e vince un concorso per diventare direttrice di asilo, e poi di altre scuole dell'infanzia... La vita, in modo imprevedibile, l'ha portata verso il mondo dei bambini; raramente ho visto una persona essere tanto felice e appassionata del suo lavoro. Mi piace pensare che qualcosa dentro di lei sapesse che doveva occuparsi di tanti bambini, non solo di uno...

Uno sguardo diverso e tutto cambia

Questo numero di Riza Antiage è dedicato a tutte le donne che sono riuscite a trovare la loro strada semplicemente modificando lo sguardo con il quale erano solite guardare la vita. Ecco un esempio significativo: "Sentivo che la mia vita fosse vicina a un punto di svolta, ma non sapevo verso quale direzione. Un giorno mio zio, che aveva una casa in campagna, non stando bene mi chiese se potevo dargli una mano. E io, che ho sempre detestato la campagna, ci sono andata, pensando inizialmente di risolvere la cosa in pochi giorni. I giorni sono diventati mesi, poi anni e ora sono io a occuparmi con gioia di tutti gli aspetti della casa, degli orti e della natura che la circonda." Ritengo sia molto importante aspettarsi delle svolte nella vita; non nel senso di pensare o pianificare come sarà la nostra esistenza fra 10 anni, ma semplicemente immaginando che prima o poi una svolta possa arrivare. Una svolta, quando è immaginata, fantasticata, sognata penetra le aree del cervello dove si formano le azioni nitide...

Ci guida un'energia sconosciuta

Esistono saperi profondi che sembrano assomigliare all'acqua, che per natura è fluida e mutevole. Il pensiero taoista dell'antica Cina affermava che il fluire sia la base della vita: dobbiamo imparare a essere come l'acqua, senza ostinazione, ma prendendo atto e affidandoci a un'energia sconosciuta che ci abita. Il tema dell'energia sconosciuta si trova nella mistica di tutti i tempi, ad esempio in Meister Eckhart o nella saggezza di Silesio ma soprattutto nella psicoanalisi di Carl Gustav Jung. Quando qualcuno mi dice una frase come: "A 60 anni non si è ancora realizzato il mio sogno", io dico questo: "Non pensi al sogno, ma immagini che ciò che non è avvenuto può realizzarsi anche ora, ma solo se il nostro punto di vista non diventa roccioso e quindi statico". Così è successo a Ivana, 71 anni che, dopo un abbandono, era certa che non sarebbe mai riuscita a uscire e allontanarsi da sola da casa. Al contrario, oggi Ivana mi racconta di fare continui viaggi. "Non mi sarei mai aspettata di diventare una persona in continuo movimento, una signora viaggiante eppure è così e io sono felice". Dentro di noi c'è qualcosa di fluido come l'acqua che risolve spontaneamente i problemi, a patto che smettiamo di ostinarci e di affrontarli sempre nello stesso modo. Dovremmo invece distrarci, perché l'acqua che siamo e che scorre sta cercando altre isole, altre spiagge, altri lidi dove condurci, ovvero soluzioni del tutto inaspettate. Buona lettura.