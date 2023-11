VIDEO Vuoi rimanere giovane? Chiudi gli occhi e sogna

C’è qualcosa dentro di te che è nato per ridere, ballare, giocare e soprattutto immaginare. Sono questi i veri alleati per rimanere giovani nella maturità.

Vi presento il nuovo numero di Riza AntiAge. Quando un uomo e una donna possono definirsi tali? Per rispondere prendo in prestito le parole di Von Schiller: “L’uomo è pienamente tale solo quando gioca”. Il gioco è un aspetto fondamentale della vita perché proprio attraverso il gioco ci si ritrova, si conosce e si riconosce. Secondo Gaston Bachelard, celebre filosofo della scienza, un uomo è tale solo se sa immaginare; l’immaginazione permette di liberarsi dalla realtà esterna, superandola.

In un mio libro ho scritto che si invecchia male quando nella nostra vita non c’è più divertimento, né piacere, né gioco; certamente l’esistenza è fatta di tante responsabilità, ma bisogna ricordare che, dentro ognuno di noi, c’è qualcosa che è nato per ridere, per giocare, per ballare. A tal proposito Nietzsche diceva: “Dovremmo considerare ogni giorno perso se non abbiamo ballato almeno una volta”.

Esistono stati della mente vuoti dal pensiero e spesso questi stati sono corporei, come la danza e il movimento o spazi immaginativi.

Ida, una donna di 60 anni, da tempo desiderava lasciare il marito, ma non trovava il coraggio di dirglielo. Dopo averle detto di smettere di ragionare e di iniziare ad andare altrove e immaginare ogni volta che le veniva in mente il problema, ha incominciato a fantasticare e immaginava di essere una principessa antica in un castello.

Ogni giorno chiediti quanta immaginazione hai, perché se non immagini e non fantastichi invecchi prima. L'immaginazione è un'energia sognante che vive fuori dal tempo ed è lì che abita l'energia dell'eternità, la più creativa che esista.

Vuoi restare giovane? Chiudi gli occhi e sogna. Buona lettura!