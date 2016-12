I rimedi della nonna sono sempre efficaci contro il mal di gola

Il classico latte caldo e miele la sera è il rimedio della nonna più gettonato. Per gli intolleranti al lattosio, il latte vaccino può anche essere sostituito con latte di mandorla dal potere emolliente. Va bene anche solo un cucchiaino di miele preso prima di andare a dormire, allevia bruciore e arrossamento. In caso di mal di gola, le nostre nonne poi ci consiglierebbero sicuramente di fare gargarismi con limone oppure aceto di mele, entrambi dalle proprietà antibatteriche naturali, vanno aggiunti a un bicchiere di acqua a temperatura ambiente. L’aceto di mele, poi, può essere utilizzato anche per preparare suffumigi, aggiungendone due cucchiai a una pentola di acqua bollente, con eventualmente anche del bicarbonato. Altro rimedio d’altri tempi contro il mal di gola persistente (soprattutto in presenza di placche) è quello di fare gargarismi con acqua e sale (mezzo cucchiaino in un bicchiere d’acqua). Per poi passare a soluzioni più “dolci” come l’ infuso di salvia e timo, dalle virtù antibatteriche, da bere varie volte durante la giornata. Oppure il decotto di alloro e liquirizia, antinfiammatorio e addolcente; la liquirizia in bastoncini può anche essere masticata per produrre saliva che disinfetti e allevi i bruciori di gola. Un’altra tisana che si può preparare in casa per far passare il mal di gola è quella a base di cannella e pepe. Sempre le nostre nonne era delle vere esperte nel preparare caramelle balsamiche fatte in casa a base di erbe, come la menta. Oppure lo sciroppo al pino mugo, balsamico e decongestionante, va bene anche in caso di tosse e raucedine.

Oli essenziali per sconfiggere il mal di gola

In aromaterapia si posso usare varie essenze dalle proprietà antisettiche e decongestionanti, per alleviare i fastidi e far passare l’infiammazione. Possiamo metterli nei diffusori di ambiente oppure ingerirli, mettendo poche gocce in un cucchiaino di miele. L’olio essenziale balsamico per eccellenza è l’ eucalipto, che allevia i fastidi, rinfrescando le mucose. Il tea tree oil, invece, è impiegato per le sue proprietà antibatteriche e antiinfiammatorie. Dopodiché la menta, con la sua proprietà antisettica, dona sollievo in caso di infiammazione. Quindi il timo, decongestionante, lenisce le mucose arrossate. Anche il Mirto aiuta a decongestionare la gola infiammata. Il Limone lenisce i sintomi grazie alle sue virtù antibiotiche. Infine la Mirra, può essere impiegata per mantenere un ambiente asettico.