Inoltre, per evitare il contagio nei luoghi di assembramento come i trasporti pubblici, potete versare alcune gocce di olio essenziale di eucalipto su un fazzoletto e inspirando più volte nel corso della giornata.

La vitamina C della melagrana

E’ risaputo che uno degli elementi più utili per prevenire influenze e raffreddori è la vitamina C. Non c’è modo migliore per fare il pieno di questa preziosa vitamina che bere del succo di melagrana. Questo frutto dal colore intenso, che matura proprio in questo periodo, è uno dei più ricchi di vitamina C. Spremete una melagrana al mattino quando fate colazione e bevetene il succo. Farete il pieno di energia e non vi ammalerte più.

Leggi anche: Melagrana, contro i virus autunnali

Tisana alla salvia

La salvia è particolarmente indicata per proteggere e curare le vie respiratorie grazie alle proprietà balsamiche di questa pianta. Per questo vale la pena consumare più volte nel corso della giornata una tisana alla salvia per riscaldarsi e per prevenire i disturbi da raffreddamento tipici dei cambi stagionali. Preparare una tisana alla salvia è semplicissimo: in un pentolino fate bollire un litro d’acqua, quindi aggiungete 6 grammi di foglie fresche di salvia. Spegnete il fuoco, coprite e lasciate in infusione 10 minuti. Quindi filtrate e bevete.