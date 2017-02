Il mangostano è un piccolo frutto di una pianta che cresce nelle Isole Molucche (Indonesia) ricco di potassio, vitamina C e vitamine del gruppo B, eccellente per rafforzare le difese immunitarie. Il mangostano si assume come integratore sotto forma di succo o compresse, che contengono l’estratto liofilizzato del frutto. Il periodo migliore per integrare il mangostano nella dieta quotidiana è quello dei mesi più freddi e dei cambi di stagione, proprio per la sua capacità di supportare il sistema immunitario e contrastare l’attacco di virus e batteri.

Il mangostano aiuta a prevenire molti disturbi

Gli effetti benefici del mangostano sono legati anche alla prevenzione dell’ipertensione e del diabete, alla riduzione dei valori del colesterolo e dei trigliceridi, ma la sua azione si estende alle patologie neurodegenerative, all’arteriosclerosi, alla depressione e in generale alle patologie neurodegenerative. Alcuni studi hanno dimostrato come i cibi che contengono alcune sostanze (xantoni, bioflavonoidi e flavonoidi) siano in grado di regolare i livelli di serotonina, l’ormone del buonumore, e fungere così da antidepressivi. Se il mangostano viene abbinato ad altre sostanze antiossidanti e immunostimolanti, come ad esempio lo zinco, ne beneficiano le cellule e i tessuti del sistema nervoso

Il mangostano ti libera dall’eccesso di grassi

Il mangostano pulisce il sangue dall’eccesso di grassi assunti con l’alimentazione e dal colesterolo cattivo, abbassa la febbre causata da influenza o disturbi da raffreddamento, combatte la stipsi e disinfiamma le mucose, riducendo anche la peristalsi intestinale, se soffri di dissenteria. Insomma è un integratore dalle molteplici funzioni, che agisce come alleato della nostra salute su più fronti.

Una compressa al giorno rinforza le difese immunitarie

Per sfruttare tutte le proprietà di questo frutto, assumi una compressa di mangostano al mattino prima di colazione insieme a un grande bicchiere di acqua. A seconda dei casi, quando le difese immunitarie sono compromesse o ti senti particolarmente debilitato, prendi una seconda compressa prima di cena. Prosegui la cura per almeno un mese.