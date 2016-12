A volte, senza un apparente motivo arrivano nella nostra vita delle sensazioni spiacevoli: ansia, angoscia, paure, brutti pensieri… Sono sensazioni caotiche e confuse, che non ci danno pace, ma sono anche momenti da cui possiamo riemergere spontaneamente. Bisogna però stare attenti perché proprio in questi casi si possono commettere errori che trasformano un episodio in qualcosa di duraturo, in un’occasione di sofferenza che ci accompagna per molto tempo.

Le cause presunte dell’ansia non sono mai vere

L’errore che possiamo fare, quando ad esempio ci viene a trovare un’ansia immotivata, è cercare di capirla, di spiegarla. Il caos è venuto a trovarci e noi cerchiamo subito di dargli un ordine, di “normalizzarlo”, di curarlo, al fine di farlo sparire al più presto. In che modo lo facciamo? Con due operazioni sbagliate: come detto cerchiamo una causa che stia alla base di quelle sensazioni sgradevoli; in secondo luogo, la individuiamo in un evento, o in una persona, o in una situazione che ci è accaduta o, al limite, in noi stessi, in una nostra carenza. « Certi litigi con mio figlio mi gettano nell’angoscia: e se avessi sbagliato tutto? Forse sono stato troppo egoista? Forse non sono stato un buon padre. Non me lo perdonerei mai», Oppure. « È così, da quando mi ha lasciato non mi sono più ripresa, lui era la luce della mia vita e ora mi sono spenta. La mia ansia nasce da lì», E ancora: « Non ho fatto niente di importante nella vita, solo cose inutili, e ogni tanto, quando ci penso o me ne accorgo, è come una rivelazione: mi sale l’ansia e sto male finché riesco a distrarmi. Ma così è peggio perché non risolvo niente!», e così via. Come si vede dagli esempi, individuare “la causa dei disagi” significa mettere la nostra vita sul banco degli imputati per giudicare cosa non vada. Osserviamo noi stessi con lo sguardo freddo dell’analisi razionale. In realtà cercare la causa dei dolori dell’anima può farci più male dei dolori stessi. La “causa” non è che una semplificazione brutale della complessità del mondo interiore, che non si basa sulla legge di causa-effetto.

Vuoi spegnere l'ansia? Accettala



Anche l'ansia ha una sua utilità

Chi soffre di ansia, angosce, paure e così via, sta vivendo un momento particolare: da una parte è aggrappato a un’immagine di sé, a un ordine troppo rigido della propria vita; dall’altra l’anima, da dentro, cerca di scalfire quell’ordine, di distruggerlo attraverso il caos.Quest’ultimo svolge quindi una funzione positiva: i disagi interiori vengono perché abbiamo perso la strada e vogliono spingerci a rimetterci in gioco; se li ascoltiamo se ne andranno.Abbandonandoci alle intuizioni, impressioni e immagini che si formano in noi, ci possiamo infatti accorgere che il dolore passa più rapidamente del previsto. Se perdiamo tempo a spiegare i nostri disagi, non solo li rendiamo inutili, ma li cronicizziamo.