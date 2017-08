La mattina è importante cominciare la giornata nel modo giusto. Mai come quando ci svegliamo dobbiamo depurare il corpo, per avere a disposizione il massimo delle energie e per liberarci dalle scorie che il corpo accumula durante il sonno. Quando dormiamo le cellule del corpo producono rifiuti metabolici che è decisivo smaltire per evitare che i tessuti diventino un ambiente tossico per le cellule. Un altro aspetto importante è quello della pulizia e dell'attivazione dell'intestino: infatti se attiviamo l'intestino di prima mattina, eviteremo di sentirci appesantiti durante tutta la giornata e tutto il metabolismo funzionerà meglio.

Acqua tiepida

Il rimedio più semplice è un bicchiere d'acqua tiepida da bere al mattino, appena svegli e a digiuno. L'acqua tiepida assunta a digiuno pulisce le pareti gastriche e mette l'intestino in funzione in modo dolce. Attiva i reni e stimola il transito intestinale, favorendo l'assimilazione dei nutrienti che assumeremo a colazione.

Acqua e limone

Se l'acqua tiepida appena svegli fa bene, il vero segreto per depurarsi già dal mattino è bere a digiuno un bicchiere d'acqua con il succo di un limone spremuto. Infatti il limone ha un grande potere disintossicante sul corpo, depura il fegato e stimola le difese immunitarie. Fornisce al corpo le vitamine e i minerali di cui ha bisogno. Inoltre il limone è dotato di proprietà alcalinizzanti, quindi regolarizza il pH di tutto l'organismo.

Acqua e miele

Per molte persone il limone di prima mattina ha un sapore troppo aspro. Per questo possiamo sostituirlo con un cucchiaio di miele da sciogliere in un bicchiere d'acqua tiepida o a temperatura ambiente. Il miele, assunto con regolarità, aiuta a rinforzare il sistema immunitario, contrasta gli agenti patogeni, pulisce il tratto digestivo e depura l'organismo, oltre a rigenerare la cute.

Tisana all'ortica

Se vogliamo depurarci la mattina appena svegli, soprattutto quando fa freddo e sentiamo l'esigenza di scaldare il corpo, può venirci in aiuto una tisana all'ortica. L'ortica è un eccellente depurativo e ci permette di attivare il sistema linfatico per smaltire gli scarti metabolici delle cellule. Per preparare una tisana all'ortica fate bollire una tazza d'acqua in un pentolino, quindi spegnete il fuoco e versate nell'acqua un cucchiaio di foglie d'ortica essiccate. Lasciate in infusione 5 minuti, quindi filtrate e bevete a stomaco vuoto.

