La storia di Asia, impiegata 50enne, ne è la prova. Dopo lunghi tentennamenti, arriva in psicoterapia in uno stato di sconforto ed evidente apatia: “un tempo ero sempre al centro dell’attenzione, avevo sogni e premonizioni sul futuro” racconta, “la vita mi sembrava un gioco da inventare ogni giorno e io, piena di entusiasmo, non mi tiravo mai indietro. Piena di idee e di passioni com'ero, tutti mi cercavano per chiedere un parere o passare una serata in mia compagnia; gli amici addirittura mi chiamavano Trilli…adesso, invece, ho l’impressione di aver fatto il mio tempo o che il tempo sia scaduto senza essere riuscita a combinare quasi niente”. Asia non ha figli né famiglia, mentre le uscite con gli amici di sempre, presi dalle incombenze familiari, sono diventate sempre più rare e sempre meno piacevoli. Dopo una serie di relazioni deludenti, due anni fa ha conosciuto il grande amore, quello che l’ha fatta sentire come mai prima di allora. Lui però è sposato e non è disposto a lasciare la moglie. Il rapporto, per tanto, sta perdendo di smalto: i loro incontri si sono fatti via, via meno intensi e sempre meno frequenti, eppure lei, memore delle emozioni provate, preferisce tenere in piedi un rapporto claudicante piuttosto che rischiare di ripartire da zero: “Ormai – ripete – alla mia età, dove voglio andare?”

Leggi anche: scopri il tuo talento

Se dici sempre "ormai", ti stai boicottando

Il problema di Asia sta proprio in quell’ Ormai. E’ una donna di 50 anni ma si presenta come una ragazzina, nell’aspetto, negli atteggiamenti e nei vestiti. Vorrebbe tornare a essere quella di prima, ma ritiene che quell’epoca magica in cui la vita le sorrideva ogni giorno non tornerà più. Purtroppo, voler fermar il tempo è un atto innaturale che provoca solo disagi. Ancora peggio è rimpiangere il passato e convincersi che ormai non ci dobbiamo aspettare più niente dalla vita. Il rimpianto è un veleno che blocca le energie creative e le potenzialità future condannandoci in uno stato di stagnazione esistenziale dal quale non possiamo ricavare nulla di buono. Invece di crescere e guadagnare in consapevolezza, Asia ha continuato a sperare che la giovinezza durasse in eterno, e lo fa ancora adesso, attaccandosi ad un rapporto che non la soddisfa e la imprigiona in uno stato di attesa infinito. L’amore che vive, oltre ad avere le fattezze di una storia adolescenziale dal sapore romantico e mitizzato, testimonia l’incapacità di guardare al futuro con fiducia e ottimismo. Crescere però significa imparare a vedere anche il “lato ombra” delle situazioni, senza idealizzarle oltremisura. Per questo il terapeuta lavora con lei per riportarla alla realtà, invitandola a riprendere una sua antica e trascurata passione per il teatro e la recitazione.