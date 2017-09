Le noci del Brasile sono ricche di proteine e grassi e hanno il potere di riequilibrare l'attività della tiroide. Erano già largamente utilizzate prima di essere esportate in tutto il mondo dai porti della regione brasiliana del Parà, da cui prendono il nome castanha-do-Parà, che è poi diventato castanha-do-Brasil quando le noci sono diventate il prodotto d’esportazione più richiesto. Le noci del Brasile sono il cibo in assoluto più ricco di selenio, un antiossidante che inibisce l’azione dei radicali liberi, regola la funzione della tiroide e fa “girare” al meglio il motore metabolico. Uno studio neozelandese ha dimostrato che le noci del Brasile aumentano la concentrazione di selenio nell’organismo meglio di un integratore. E costano meno: bastano 4 noci al giorno per regalare all’organismo questa preziosa sostanza.

Le noci del Brasile contengono sostanze antiage

Il selenio contenuto nelle noci del Brasile partecipa alla formazione della proteina glutatione perossidasi, una delle più attive nella caccia ai radicali liberi e nel mantenimento di un aspetto giovane. Il glutatione è uno dei più potenti antiossidanti endogeni ed è coinvolto in importanti reazioni metaboliche e biochimiche, come la riparazione del DNA, la sintesi proteica e delle prostaglandine, il trasporto degli aminoacidi e l’attivazione degli enzimi. Quando si invecchia, i livelli di glutatione nel sangue diminuiscono.

Le noci del Brasile stimolano la tiroide

Oltre al selenio, le noci del Brasile contengono iodio, che contribuisce al funzionamento della tiroide. In sinergia, agiscono sul sistema enzimatico che trasforma la tiroxina (T4) in triiodotironina (T3), e per questo svolgono un ruolo di primo piano nel supportare la funzione tiroidea. Un’adeguata disponibilità di selenio è essenziale perché la tiroide svolga pienamente le sue funzioni e il metabolismo sia regolare.

Abbinale così e l'efficacia raddoppia

La vitamina E e lo iodio spesso si associano al selenio nello svolgimento di alcune funzioni utili al corpo: la vitamina E negli effetti antiossidanti, lo iodio nelle funzioni di riequilibrio della tiroide. Quindi, l’ideale per sfruttarne le proprietà antiage è abbinare le noci del Brasile al pesce, ricco di iodio e grassi Omega 3, e all’olio extravergine di oliva a crudo, fonte eccellente di vitamina E. Prova i filetti di salmone cotti semplicemente alla griglia e conditi con un battuto di noci brasiliane, basilico, aglio, peperoncino, capperi, succo di limone e olio extravergine.