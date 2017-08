Che tu sia in ferie al mare o in montagna (ma vale anche per chi rimane in città), non dovresti dimenticare di fare un po’ di attività fisica. Lontano dalla palestra, esiste un attrezzo utile, efficace e davvero semplice da procurarsi: una palla. Sarà lei la tua compagna di allenamento, capace di aumentare l’efficacia degli esercizi e di promuovere la tonificazione muscolare. Se vuoi puoi utilizzarne una di gomma morbida, ma va benissimo una qualunque con un diametro di almeno 22-25 cm.

Comincia così

Metti la palla tra le caviglie e, facendo una leggera pressione verso l’interno, fai 10 saltelli sul posto, ripetendo per tre serie consecutive. Sempre in piedi e con la palla nella medesima posizione, continuando a stringerla, fai 10 saltelli in avanti e poi 10 saltelli all’indietro. Ripeti per due serie: sentirai lavorare e riscaldarsi i polpacci e i muscoli delle cosce. Passa quindi a riscaldare i muscoli delle braccia. Sempre in piedi, tieni la palla fra le mani e lanciala in alto e poi riprendila, ripeti per 10 volte, per tre serie. Ora afferra la palla tra le mani tenendo i gomiti all’esterno ed esercita delle pressioni sulla palla. Fai tre ripetizioni da 10 esercizi ciascuna.

Così tonifichi le gambe

Resta in posizione eretta. Appoggia la palla a terra e metti il piede destro sulla palla, fai una forte pressione sulla palla spingendo verso il basso. Mantieni per 2 secondi e poi ripeti l’esercizio con il piede sinistro. Fai due serie complete, da 10 esercizi per parte. Per l'interno coscia, metti la palla fra le ginocchia; fletti leggermente le gambe; esercita una pressione con le ginocchia verso l’interno. Fai tre ripetizioni da 8 esercizi ciascuna.

Rafforza gli addominali

A questo punto sdraiati a terra supina; appoggiati sui gomiti e metti la palla tra le caviglie; alza piano le gambe e poi falle riscendere lentamente, controllando il movimento, senza farle appoggiare a terra, quindi torna su. Fai tre serie da 10 esercizi. Sempre a terra e a pancia in su, distendi le braccia all’indietro, tenendo la palla fra le mani. Solleva leggermente il busto, contraendo gli addominali e riscendi lentamente, senza mai toccare a terra. Fai quattro ripetizioni da 8 esercizi ciascuna.

"Scolpisci" i fianchi

Sdraiati a terra, sul lato destro e appoggiati sul gomito destro; metti la palla tra le caviglie. Solleva lateralmente le gambe il più possibile e poi riscendi lentamente. Puoi aiutarti tenendo il braccio sinistro a terra, davanti a te. Ripeti per 10 volte, quindi cambia lato. Fai tre serie complete.