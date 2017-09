Al termine del periodo estivo, con la ripresa a pieno ritmo delle attività lavorative, l'erba medica può essere un valido aiuto per supportare l'organismo, che ha bisogno di un sostegno. In questo momento di transizione, l' erba medica o alfa alfa, una leguminosa nutriente e ricchissima di minerali e di vitamine, ci dona un benessere generale. L' erba medica è un vero concentrato di vitalità, come dice il nome stesso. Questa pianta rivela le sue eccellenti proprietà nutrizionali. In arabo alfa alfa significa “padre di tutti i cibi”, proprio per via delle eccellenti proprietà nutrizionali del vegetale. Le sue radici a fittone sono lunghe, forti e capaci di estrarre dal terreno una grande quantità di sostanze utili, che assicurano all'erba medica un’altissima concentrazione di principi attivi.

Leggi anche: depura il fegato con l'erba medica

L'erba medica è un concentrato di vitalità

L' erba medica è stata a lungo usata come foraggio, ma anche (soprattutto i germogli) per l’alimentazione umana. Le sue foglie contengono fitoestrogeni, bioflavonoidi, glucosidi, alcaloidi, aminoacidi e oligoelementi, clorofilla, ma soprattutto sono un vero concentrato di vitamine A, B, C, D, E e K e di sali minerali, in particolare calcio, potassio e fosforo, che la rendono un valido ricostituente, protettivo dell’apparato tegumentario (pelle, capelli, unghie…), ma anche ideale per avere muscoli forti ed efficienti.

Provala in infuso ma anche in compresse

Puoi assumere l’estratto concentrato di erba medica in compresse (una per 3 volte al giorno), oppure prendi l’erba medica sotto forma di infuso: si prepara ponendo un cucchiaio di foglie essiccate in una tazza di acqua bollente. Si lascia in infusione 10 minuti, poi si filtra. L’infuso di erba medica abbina l’azione ricostituente e rinforzante dei muscoli a quella diuretica e detossinante.

Aggiungi i suoi germogli a tutte le tue insalate

L’ erba medica non è solo un ottimo integratore, ma anche un gustosissimo alimento. Puoi trovarla, in particolare, sotto forma di germogli, un vero e proprio concentrato di tutti i principi attivi della pianta: da consumare a crudo nelle insalate, per arricchirle di gusto e di proprietà benefiche. Prepara così un'insalata energizzante: mescola 100 g di germogli di alfa alfa, 100 g di germogli di avena, 50 g di lenticchie lessate, una piccola cipolla rossa e una patata lessa, da condire con un filo d’olio extravergine d’oliva e qualche goccia di aceto balsamico.