Bronchiti, tonsilliti e faringiti (nelle forme più serie) ci fanno ricorrere agli antibiotici. Ma dare una chance ai rimedi naturali, quando il medico abbia escluso pericoli in atto, è sempre una buona idea. Tra i più conosciuti ci sono i suffumigi, da fare la sera prima di coricarsi mettendo in una pentola di acqua bollente 3 cucchiai di bicarbonato di sodio, per liberare le vie aeree e respirare subito meglio.



leggi anche: il tuo menù anti influenza



L'echinacea contro l'influenza

Dalla natura arrivano poi rimedi ancora più mirati: se hai l'influenza (che si presenta con male alle ossa, congestione nasale, mal di testa, bruciore alla gola), usa l'echinacea, che ha proprietà antisettiche, antivirali e antinfluenzali. Prendine 30 gocce con acqua tre volte al giorno fino alla scomparsa dei sintomi. Come prevenzione, invece, prendine 15-20 gocce ogni mattino.



Carpino contro il mal di gola

Se il tuo problema è costituito da riniti e mal di gola, ricorri al macerato glicerico di carpino 1 DH, 50 gocce una volta al giorno. Se le infezioni, oltre alla gola, si estendono alle orecchie, aggiungi 50 gocce di macerato glicerico di Juglans regia 1DH.



Sambuco contro febbre e tosse

Se in questo periodo hai la febbre, non usare antipiretici ma (se possibile) lasciala sfogare, ricorrendo a erbe che abbassano la temperatura, favoriscono la sudorazione e migliorano l'espulsione delle scorie metaboliche. Un'ottima pianta febbrifuga è il sambuco: prendi 40 gocce tre volte al giorno di estratto idroalcolico fino a quando la temperatura non scende.