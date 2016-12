La Galega officinalis, detta anche Capraggine, è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Leguminose originaria dell’Europa e dell’Asia occidentale. La Galega sfoggia un fusto eretto grazie a un folto apparato radicale, raggiunge anche un metro di altezza. Dalle foglie alterne genera cascate di fiori dalla forma di piccole campanule dal colore roseo, lilla o azzurro che si raccolgono in lunghi grappoli derivanti, appunto, dall’ascella delle foglie superiori. Tradizionalmente impiegata come erba da foraggio per arricchirlo di principi attivi e stimolare la produzione lattea nel bestiame, è ben nota anche come rimedio erboristico per favorire la montata lattea nelle puerpere, ma anche come vermifuga e contro morsi di serpenti e punture di insetti. Oggi sono stati riconosciute anche le sue proprietà ipoglicemizzanti, depuranti e diuretiche che la rendono non solo un ottimo alleato delle puerpere ma anche in caso di iperglicemia, fegato affaticato e ritenzione di liquidi.

Principi attivi

La alega presenta tra i suoi principi attivi: galegina, metformina, derivati flavonici, saponine, tannini, derivati cumestanici (Medicagolo, Medicagolo-metiletere) sali di cromo, vitamina C. Grazie al suo ricco fitocomplesso, la alega agisce come galattogeno, depurativo, diuretico e ipoglicemizzante.

Proprietà della galega

Scarsa produzione di latte

Tra i principi attivi della galega, sono i flavonoidi che influenzano la produzione naturale di ormoni femminili; infatti queste sostanze vegetali vengono riconosciute come se fossero ormoni femminili dai recettori presenti nelle ghiandole mammarie, stimolando la circolazione sanguigna e l’aumento del volume del seno. Allo stesso tempo i derivati cumestanici, insieme alle saponine, stimolano la secrezione di prolattina, incrementando quindi la produzione e la qualità di latte, che si rivela più ricco di sostanze nutrienti. In questi casi meglio assumere come infuso.

Iperglicemia e diabete mellito

Inoltre la galegina, insieme alla presenza dei sali di cromo, rendono la Galega un rimedio ipoglicemizzante, riducendo il tasso di zuccheri nel sangue. Ideale assumere l’estratto fluido o secco.

Affaticamento epatico, cattiva digestione e ritenzione

La galega agisce come depurante del fegato e dei reni grazie alla capacità di stimolare la diuresi e di conseguenza l'eliminazione delle tossine dall’organismo. Da assumere in tintura madre. Infine la sua azione rinfrescante aiuta anche per le gambe stanche: due cucchiai di Galega essiccata nell'acqua del pediluvio donano sollievo alle estremità affaticate.

