Tutti conoscono l'antico mito greco di Medusa, il demone che aveva il potere di pietrificare chiunque avesse incrociato il suo sguardo; fu l'eroe Perseo, aiutato da Atena e Hermes, a tagliarle la testa che fu poi donata dall’eroe greco alla Dea la quale la pose sul suo scudo. Medusa rappresenta dunque nell’immaginario comune qualcosa o qualcuno che atterrisce e pietrifica ma è anche colei o colui che raggela emozioni e sentimenti, fa diventare di pietra – ossia fissa in modo sottile ma duraturo – uno stato emotivo e condanna una personalità alla stasi, alla mancanza di evoluzione. Nel libro cinese dei Mutamenti (Tao Te King) questo stato è chiamato il “Ristagno”, di cui Medusa è appunto la guardiana: la paura che incute crea un vero e proprio blocco emotivo dal quale però si può uscire...

Tutti incontrano almeno una paura paralizzante nella vita

E’ capitato a chiunque di incontrare, nel corso dell'esistenza, una o più persone che “pietrificano” il nostro modo di sentire e percepire, oppure aver subito una situazione che impedisce l’evoluzione, l’adattamento alla realtà, lo scambio emotivo proficuo con le persone che incontriamo o con le quali viviamo. La Medusa è ciò che ci arresta nello sviluppo della nostra personalità, toglie sensibilità alle nostre risposte emotive, gela gli slanci e spegne l’empatia. Nei casi più gravi ci porta vicini all’apatia e alla depressione, vittime apparentemente impotenti della nostra paura.

Per combattere questa paura occorre uno scudo... immaginario!

Come si combatte Medusa? Un buon indizio e un aiuto lo dà proprio L'antico eroe Perseo: per difendersi, la guarda riflessa sullo scudo lucidissimo regalatogli da Atena, mai negli occhi! Se guardarla in faccia, affrontarla direttamente, è pericoloso e dannoso (non si può affrontare psicologicamente ad armi pari un qualcosa che già ci ha ferito e costretti all’immobilità) allora guardiamone il riflesso: adoperiamo l’immaginazione. E’ lei il nostro scudo lucido.

Disegnare Medusa per sconfiggere la paura

Proviamo dunque a raffigurare la persona o la situazione che riteniamo ci abbia “pietrificato”, facciamone un disegno: non è necessario che sia esteticamente bello, va bene anche uno scarabocchio, purché in esso appaiano il gelo, lo spavento, la rabbia, l’impotenza – emozioni spesso represse - che avvertiamo nel nostro intimo quando abbiamo a che fare con "il mostro". Occorre ricordare che non dobbiamo affrontare niente direttamente: non è necessaria la forza, né la volontà poiché non è con un atto consapevole e volitivo che si potrà mai superare una paura, un blocco emotivo.