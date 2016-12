Ci scrive Luca, un ragazzo di 23 anni, in cerca di aiuto: “Mi sono perso. Amo la musica e adoro come sono quando l’ascolto, suono la chitarra e canto e non posso farne a meno, non so il perché ma mi riesce molto bene! Sono anche uno studente di ingegneria, facoltà che odio perché non mi appartiene, ma è stata una mia scelta e sto cercando di portarla a termine. Nel tempo che mi resta frequento una palestra: mi impegno molto ma ottengo poco e niente. Ho un buon numero di amici e degli ottimi rapporti sociali, ma non ho nessuno che non mi sopporta, nessuno che mi odia, perché? Mi hanno sempre definito un bravo ragazzo e questa è la cosa che più odio sentirmi dire; certo è vero che sono una persona rispettosa e sincera, ma mai avrei pensato che queste qualità potessero mettermi così in difficoltà. Mi manca terribilmente una ragazza, mai avuta una, al massimo mi sento dire che sono una persona intelligente, simpatica, ma niente di più. I miei amici hanno un discreto successo con le donne, io zero, eppure mi reputo un ragazzo con una grande sensibilità. Fisicamente rispecchio un ragazzino di 17 anni, bassino e magro, poca barba, pochi muscoli nonostante la palestra, e questo faccio fatica ad accettarlo, ma non credo di essere brutto. Non sa quanto ho sofferto e quanto soffro ancora oggi per questa cavolata.”

Il problema non è mai quello che pensiamo

Contrariamente a quanto crede Luca, il suo problema non è l’aspetto fisico, ma il personaggio sempre allegro e disponibile, che "recita" nel mondo. Si è creato lui stesso quel personaggio e, per paradosso, il fatto di non dispiacere a nessuno ora lo infastidisce. Ha ragione: se nessuno ci odia, forse è perché diamo di noi l'immagine di una persona magari piacevole, ma anonima, innocua e poco incisiva. Il desiderio di essere odiato svela il bisogno di essere visto come "qualcuno". Anche in ambito amoroso Luca riscontra i medesimi risultati: non riesce ad avere successo con le donne. L’alibi della grande sensibilità, gli fa chiedere perché nessuna la ragazza lo voglia, senza pensare che in fondo il problema è proprio questo. L’essere definito intelligente e simpatico è sinonimo di scarso interesse e non essendo una persona incisiva, non riesce a conquistare.

Tira fuori la grinta e spicca il volo

Continua Luca: “Mi sento come se stessi aspettando qualcosa, un’occasione, una crescita che non arriva mai, mi sento bloccato in un vortice che non mi lascia andare; sento che ho bisogno di spiccare il volo ma ho un’ancora pesante che mi tiene stretto al suolo e per questo spesso mi sento ansioso.