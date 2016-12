Ci scrive Lorenzo, lettore di Riza Psicosomatica: “Non capisco... Proprio adesso che ho ottenuto la promozione che sognavo, che ho potuto acquistare la casa che desideravo e mia moglie è incinta, io sto male. Sono in depressione, apatico, senza voglia di vivere, ma la mia non è stanchezza, infatti di notte non riesco neanche a dormire. Quando c’era il mutuo da pagare, e gli obiettivi da realizzare, tutto questo non mi succedeva. È possibile che realizzare i nostri desideri sia d’ostacolo alla felicità? Credevo che la felicità durasse di più, soprattutto in assenza di problemi, ma vedo che non è così... Cosa mi sta succedendo?"

Troppe sicurezze portano paura e depressione

Lorenzo ha ragione a farsi venire dei dubbi: in effetti, realizzare i nostri progetti può diventare una trappola mortale, farci credere che il senso della nostra vita sia già compiuto e che “maturità” significhi soprattutto prudenza. Una volta raggiunto un traguardo ci mettiamo in pantofole, convinti che sia arrivato il momento di godere del raccolto e impegniamo tutti i nostri sforzi nel mantenere ciò che abbiamo conquistato. Basta follie, basta sprechi, basta trasgressioni: è ora di comportarci da adulti! La depressione è già in agguato..

Ce l’ho fatta! E così ti siedi...

Entriamo, così, in uno stato “conservativo”, temiamo di perdere le cose e le condizioni conquistate e raggiunte, ci attacchiamo sempre di più a quelle che abbiamo, collocandoci in uno stato di tensione e di paura che è l’esatto opposto della felicità. Lo dice bene James Hillman: "L’ossessione della sicurezza elimina ogni possibilità che gli dei si manifestino e agiscano nelle nostre vite". Coltivando sicurezze su tutto, crediamo di tenere al sicuro anche la vita, mentre in realtà prendiamo le distanze da lei: non c’è più spazio per il rischio e quindi per l’imprevisto, per il mistero. Così, la e la vita appassisce e arriva la depressione. Non sappiamo più fluttuare nell’incertezza, goderci l’incognita. Se non abbiamo garanzie non ci muoviamo: "E se poi finisce? E se poi mi trovo male? E se poi mi pento?".

Puoi rinascere ogni giorno

Per essere felici dobbiamo allora concederci un po’ di “sana follia”. La nostra mente, se viene lasciata libera di esprimersi, produce creatività; ma se interferiamo con la direzione naturale del suo raggio d’azione e interrompendone la spontaneità, la costringiamo a bloccarsi. Il “durerà per sempre” poi, fra tutte le illusioni, è la più dannosa.