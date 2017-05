“Sarò felice solo quando avrò la forza di decidere” dice Valeria al suo terapeuta, credendo di dover scegliere tra l’amante e il marito, ignaro del suo tradimento. Valeria si presenta in terapia con la soluzione già in tasca: fare la cosa giusta scegliendo un solo uomo. A prima vista sembra ovvio eppure, per quanti sforzi faccia, ogni volta che prova a scegliere, arriva un attacco di panico. Ma il disturbo non compare solo in questi casi. “In realtà soffro da mesi di attacchi di panico, non riesco proprio a superarli. Mi capita spesso la sera, non appena sono sola… ci precipito dentro e mi sembra di impazzire”. Valeria vorrebbe eliminare il panico tanto quanto la sua indecisione, e non comprende che proprio in quel disagio sta il suo più grande alleato. Il panico, difatti, è un’energia sconosciuta che sfugge a ogni tentativo di controllo con l'obiettivo di comunicarle qualcosa. Ma che cosa?

A volte l’ambiguità va solo integrata...

“Mi sento una donna divisa a metà” insiste Valeria, “Adesso basta, devo decidere, o uno o l’altro!” Ancora il dovere, ancora la scelta corretta e obbligata, ancora il panico! L’inconscio non obbedisce a modelli dicotomici come quelli che lei ritiene validi: bene-male, giusto-sbagliato. In questa situazione, l’aspetto che più disturba il pensiero ordinario è che la scelta giusta sembra risiedere proprio in quell’ambiguità che lei si ostina a combattere. La situazione che vive è molto semplice: lei e il marito non hanno figli né problemi economici che possano impensierirla o ostacolare, in qualche modo, una sua uscita di casa. Allora perché continua a tergiversare? Forse è proprio questo che vuole: preservare il rapporto con il marito senza essere costretta a troncare con l’altro. Possiamo considerarlo sbagliato da un punto di vista morale, ma la morale appartiene alla mente; corpo e anima seguono regole differenti. Evidentemente, il permanere in questa situazione le garantisce qualcosa che fino ad oggi la sua logica non avrebbe contemplato: da una parte, l’amore consolidato e rassicurante del conosciuto e, dall’altra, i brividi e i batticuori che l’amante le regala. Se fosse onesta con se stessa e arrivasse a riconoscerlo, il panico di certo non sarebbe più un problema.

...sarà lei a darti la chiarezza, quando sarà il momento!

La domanda da farsi a questo punto è una sola: Valeria sta male perché non riesce a decidere tra il marito e l’amante o perché si giudica secondo schemi e convenzioni omologanti e a lei estranei? La sofferenza e le crisi di panico sono il risultato di una guerra che combatte con se stessa, un contrasto che vede fronteggiarsi due spinte contrapposte: il desiderio di vivere fino in fondo l’attuale situazione e le convinzioni della mente su come debba comportarsi.