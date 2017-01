Ingredienti:

280 g di pasta di base per i cannelloni

1 kg di spinaci lessati

150 g di ricotta

2 cucchiai di parmigiano

200 g di yogurt magro al naturale cremoso

Noce moscata

Olio, sale e pepe q.b.

Preparazione:

In una terrina amalgama gli spinaci tritati con la ricotta, il parmigiano, 1 presa di noce moscata, una di sale e una di pepe. Dividi la pasta in fogli di circa 10x12 cm di lato. Sbollentali per 2 minuti in acqua leggermente salata, poi scolali, falli asciugare su un telo e farcisci ogni foglio con un po’ del ripieno, arrotolando i cannelloni. Ungi 2 pirofile monoporzione con un filo d’olio e disponi 3 cannelloni in ognuna. Ricopri con una salsina a base di yogurt frullato con poca acqua e un pizzico di sale e pepe, poi inforna a 180 °C per 15-20 minuti, facendo gratinare.

Errori da non fare:

Far seguire il piatto da un secondo a base di proteine di diverso tipo (pesce, pollo, uova, legumi ecc..) e accompagnare con pane, grissini e cracker.