Appartiene alla stessa famiglia del carciofo, del topinanbur e della cicoria: la scorzonera è una pianta perenne originaria del bacino mediterraneo dalle grandi proprietà ipoglicemizzanti. La scorzonera è poco conosciuta ai giorni nostri ma veniva utilizzata molto durante il Medioevo. Esiste anche una "versione" bianca, nota con il nome popolare di "barba di becco violetta": entrambe si possono consumare a crudo, tagliate a julienne e abbinate ad altre verdure di stagione, ma sono eccellenti anche cotte al vapore o stufate.



Glicemia sotto controllo grazie all'inulina

La scorzonera, di stagione tra novembre e aprile, ha pochissime calorie (20 per 100 grammi), è ricca di potassio e vitamina C, e costituisce un eccellente depurativo nonché un drenante dei reni e degli organi più sovraccaricati dalle tossine. Grazie al contenuto di minerali e fibre, è una pianta diuretica e leggermente lassativa. L'inulina presente aiuta a stabilizzare e mantenere a livelli bassi la glicemia, caratteristica che rende la scorzonera particolarmente adatta ai diabetici.



La scorzonera cruda si sposa coi cardi

Per essere gustata, la scorzonera va pulita come le carote: la sua buccia va raschiata con un coltello (con attenzione, perché sporca facilmente le mani). Una volta pulita, va tenuta in frigorifero, avvolta in una carta specifica o all'interno di contenitori ermetici, e consumata entro una settimana. La scorzonera è ottima preparata in insalata assieme ai cardi, semplicemente condita con olio e limone. Se preferite cuocerla, potete farla saltare in padella con un goccio d'olio e uno spicchio d'aglio per poi condirla con aceto di mele.



Al vapore assieme alla curcuma per un ottimo antiage

Cuoci la scorzonera a vapore, facendo attenzione che non si sfaldi. Taglia le radici a rondelle e mettile in una pirofila con un goccio d'olio. Riscalda il forno a 200 gradi. Copri la scorzonera con una salsa preparata con 4-5 cucchiai di salsa di soia e un cucchiaino di curcuma, cuoci in forno per dieci minuti e servi.