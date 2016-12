Chi l’avrebbe detto che gli alchechengi, quelle deliziose bacche arancioni racchiuse in petali che sembrano di carta velina, appartenessero alla stessa famiglia di melanzane, patate e peperoni? Ebbene sì: questo frutto di origine caucasica, chiamato anche “lanterna cinese”, possiede alcune delle proprietà dei suoi “cugini” vegetali, che la botanica classifica come Solanacee. Per questo motivo è importante consumare il frutto solo quando è giunto a maturazione completa: se viene mangiato ancora acerbo il contenuto di solanina è alto epotrebbe provocare intolleranze e indigestione. Il frutto dell’alchechengi viene spesso utilizzato sopra le torte o come farcitura dei cioccolatini, ma, oltre a essere originale e decorativo, è un prezioso alleato della linea e della bellezza. Ricco di vitamina C, acido citrico e carotenoidi (i pigmenti responsabili del colore arancione delle sue bacche), l’alchechengi è un ottimo integratore vitaminico naturale.

L'alchechengi combatte anche stress e cellulite

La sua particolarità è che contiene due principi attivi dalle notevoli virtù curative: il primo è la physalina, già nota nei testi medici antichi, che ha proprietà antibatteriche e antimicrobiche; il secondo è l’etilcaffeato, un composto utile per drenare il fegato e la bile. Queste due sostanze, agendo in sinergia, disintossicano gli organi emuntori e sono un ottimo rimedio per favorire la diuresi e prevenire i calcoli renali. Le bacche di alchechengi, quindi, combattono la ritenzione idrica e depurano il fegato e sono l’alimento ideale contro la cellulite e i ristagni di acqua e tossine. Il cospicuo contenuto di vitamina C (doppio rispetto a quello del limone) e di carotenoidi, inoltre, fa da scudo allo sviluppo dei radicali liberi e aumenta la produzione di collagene, sostanza che protegge la pelle e la rende luminosa e tonica. Inoltre l’alchechengi è ricco di ferro, minerale utile quando ci sentiamo stanchi e stressati. Per beneficiare di queste virtù terapeutiche è necessario consumare il suo succo.

Gusta gli alchechengi al naturale o disidratati come snack

Nell’estrattore si possono abbinare alcune bacche di alchechengi a un altro frutto di stagione più dolce, come il cachi o la pera. Otterremo una bevanda buona, ricca di principi attivi e dalle virtù snellenti. In alternativa le bacche essiccate, provenienti da coltivazione bio, possono fornire pari quantità di vitamine e minerali. Si abbinano bene con lo yogurt, con il latte di cereali (sono ottime con il latte di mandorle), con i frullati e gli smoothies; anche da sole sono uno spezza fame portentoso e uno snack sano e saziante. Non bisogna però abusarne, perché possono essere astringenti; ne bastano una decina al giorno. Gli alchechengi hanno un sapore acidulo, simile a quello del ribes, e quindi sono ottime anche nelle insalate e sui carpacci di pesce.