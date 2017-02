È dall'inizio dell'anno (ma quante volte l'hai già fatto?) che stili la lista dei buoni propositi e, tra le prime voci, citi: mettermi in forma. Ma poi ogni scusa è buona per rimandare la dieta o l'iscrizione in palestra al prossimo lunedì: succede più o meno a tutti e di continuo. Gli esperti sono concordi nel dire che prefissarsi grandi obiettivi porta difficilmente al risultato sperato, mentre procedere a piccoli passi è garanzia di successo. In tutti i settori.

Piccoli consigli per raggiungere l'obiettivo

Se vuoi ottenere dei risultati sulla forma fisica, ascolta gli esperti:

- Innanzitutto non iniziare un'attività sportiva che aggiunga stress alla tua vita, che deve diventare più salutare, non certo più complicata.

- Non credere che ci vogliano ore e ore di allenamento per raggiungere i risultati sperati: sono sufficienti alcuni minuti ritagliati qua e là fra i mille impegni quotidiani.

- Una volta deciso lo sport preferito, pianifica le tue giornate in modo da inserirlo in agenda

- Sii costante: conta più della frequenza e della quantità di esercizio svolto.



Comportati così per stare sempre in forma

Ci sono poi degli errori che devi evitare se vuoi tornare in forma:

- evita di stare seduto tutto il giorno: se hai un lavoro sedentario, pianifica delle pause (circa una all'ora) in cui alzarti, fare due passi o qualche esercizio di stretching.

- Non mangiare fuori pasto (se non svolgi attività fisica non ne hai bisogno) o comunque fai in modo di avere sempre con te snack sani come frutta, verdura fresca da sgranocchiare (carote, finocchi), qualche pezzetto di frutta secca, tisane da bere a volontà.

- Se pranzi o ceni spesso fuori casa, non buttarti su pane e intingoli: anche in questo caso fai scelte salutari o, per quanto riguarda il pranzo, preparalo direttamente tu e portalo al lavoro.