A settembre, la natura vira al rosso, le foglie cominciano a cambiare colore, il caldo del solleone smette di bruciare e si entra nel regno dove si cerca il tepore. È il momento migliore per alzarsi presto e tonificare al meglio l’energia vitale con le erbe che la natura regala, come l'erica. Prepara così un bagno di infuso di erica rigenerante: lascia riposare tutta la notte le sommità fiorite in una bacinella d’acqua, poi scolala. Bevine un bicchiere a digiuno: avrai il potere depurativo di settembre, che elimina gli acidi urici ed è eccezionale per le fermentazioni intestinali. Il resto dell’infuso d’erica mettetelo nella vasca e stai qualche minuto immerso a occhi chiusi: è efficace per prevenire i reumatismi dell’autunno.

Fai colazione con le erbe di settembre

Puoi anche usare le erbe di settembre per preparare la tua colazione: inizia con il miele di erica, i cui fiori sono adorati dalle api, che conoscono l’anima delle piante più di qualsiasi essere vivente. E ci vuole anche la marmellata di more e di rosa canina, prezioso viatico per superare lo stress da rientro. Prima di colazione bevete l’infuso di erica, e poi provate l’infuso di foglie tritate di gelso, il magico arbusto delle more. Le foglie vanno tritate bene, perché ricche di spine, e poi filtrate. Gli antichi ritenevano che il decotto di gelso regalasse agli uomini la forza di sopportare il cambiamento, e lo ritenevano un “arbusto scontroso”, che tiene lontano gli estranei per la sua spinosità.

Il gelso è l'erba del momento

Gli antichi alchimisti osservavano attentamente la capacità del gelso di svilupparsi rapidamente, di farsi strada tra gli ostacoli. E ritenevano che le sue proprietà fossero utilissime quando ci sembra che la vita ci metta davanti tante difficoltà. Il rovo non è una pianta che “fa complimenti”: ci insegna a essere duri, chiari, a dire pane al pane, a smetterla di subire le persone invadenti. Quanto ci insegnano le piante se le guardiamo con gli occhi della mente naturale! A fine colazione, gusta un’altra fetta biscottata con la marmellata di rosa canina, ricca di vitamina C, che ti regala l’energia per riprendere il lavoro dopo le vacanze. Anche lei è una pianta selvatica. I vecchi contadini amavano per gli stessi motivi la malva, regina di tutte le cure, l’antinfiammatorio per eccellenza. Aggiungi ai risotti i suoi fiori rosa e le foglie: togli le costolature, tritale e mettile a freddo coi fiori nell’acqua del riso e poi mescola. Avrai il miglior depurativo di settembre, da consumare insieme alle foglie e ai fiori lessati.