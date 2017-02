La staticità (anche mentale) fa ingrassare

Il nuovo numero di Dimagrire è dedicato a una delle cause più importanti del sovrappeso: la ritenzione. Esiste anche una “psicologia della ritenzione”, un atteggiamento mentale che favorisce l’accumulo di liquidi e di peso.

Spesso, nella nostra mente, tratteniamo situazioni, emozioni, paure che fissano e bloccano l’energia, esattamente come il corpo fa con i liquidi in eccesso. Tutte le situazioni emotive trattenute ci rendono statici e la staticità fa ingrassare. Sempre. Qual è l’elemento che più di tutti ci fa trattenere? I ricordi, specialmente quelli che riguardano vissuti traumatici. In questo numero è raccontato il caso di una signora che accumula chili e chili dopo un divorzio. Questo avviene perché, se rimaniamo concentrati su un dolore, su un ricordo, su un amore finito, il cervello entra in un livello energetico bloccato e l’unico rifugio diventa il cibo.

Aprirsi al nuovo è il segreto per perdere peso

La ritenzione “psichica” ci priva dell’entusiasmo e della gioia di vivere: se sei sempre stanca ingrasserai, se spesso non hai voglia di far nulla ingrasserai, se le novità ti spaventano ingrasserai. Lo confermano recenti ricerche: aprirsi al nuovo è il più potente antidoto al sovrappeso…

Scegli i cibi giusti e… addio ristagni

Cambiare atteggiamento mentale è il primo passo contro la ritenzione. Per avere risultati ancora più rapidi scopri il programma completo che vince i ristagni grazie ai cibi giusti e agli integratori naturali che vincono edemi e cellulite.

L’alleato di questo mese è l’Açai!

Per prepararti all’arrivo della primavera, sfrutta i benefici dell’açai, un superfrutto di origine amazzonica che riduce la fame, sgonfia la pancia e velocizza il dimagrimento. È quello che ti serve proprio ora!

Cereali da colazione: ecco la scelta giusta

Una colazione equilibrata ti aiuta a perdere peso più velocemente. Scopri quali sono i cereali migliori per dimagrire e le combinazioni più bilanciate per bruciare i grassi fin dal mattino.

I menu pronti per perdere 3 chili in una settimana

Nel mese che chiude l’inverno, è utile dare una sferzata al metabolismo. E questo è proprio l’obiettivo della nostra Agenda bruciagrassi, la sezione del giornale dove troverai i menu già pronti per eliminare fino a tre chili in 7 giorni.