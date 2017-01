Sembra esistere una legge non scritta ma estremamente potente in base alla quale l'ansia di ottenere qualcosa impedisce di giungere a destinazione, quasi che l'Universo avvertisse la nostra "brama" e si facesse beffa del nostro tormento. Esemplare in questo senso è la mail di Mirella, una donna di 38 anni in piena crisi esistenziale. che chiede a Riza Psicosomatica cosa fare per essere felice. "ho una gran voglia di avere una famiglia tutta mia, vorrei un ragazzo che mi sposi, avere dei figli, diventare mamma. Sento di non essere appagata, vorrei un uomo che mi stia accanto e mi faccia sentire donna". Dalle parole di Mirella si intuisce che non si sente completa e, come esprime chiaramente, neppure donna. Anzitutto vien da chiedersi perché lei si aspetti che sia un uomo a farla sentire tale invece di cercare dentro di sé la potenza e la bellezza del femminile. Ma l'impressione è anche che i suoi desideri non siano dettati solo da una spinta interiore, ma estremizzati da un'adesione acritica a modelli sociali che Mirella ritene obbligatori.

Perché i sogni si avverino allenta la pressione

Qualsiasi sogno che sia in armonia con le inclinazioni dell'anima ha maggiori probabilità di realizzarsi quando si cessa di concentrare pensieri e attenzioni unicamente su quello. La stessa Mirella sembra confermarlo quando dice di avere qualcosa da metter a posto, "come dovessi fare un salto nel vuoto e lasciarmi andare ma non so veramente come fare...". Senza rendersene conto, è arrivata a centrare il punto: il vuoto di cui parla è proprio quello di cui avrebbe bisogno per ridurre la pressione. Si tratta di una regola universale: solo così, le cose che devono accadere accadono. Una sorta di sospensione disincantata in cui Mirella torni a godere di quello che ha invece che focalizzare la mente su un unico pensiero orientato al domani. Uscire, svagarsi, vedere gli amici, dedicarsi a un interesse o ad un lavoro che ci appassiona concentrandosi, ogni istante, solo sul presente è il modo migliore per ridare vigore all'energia vitale che plasma la vita ed ogni nostra scelta, un'energia che nasce dal profondo e che, se libera di esprimersi, potrebbe anche arrivare ad indicare una strada alternativa a quella che per tanto tempo ci era sembrata unica e irrinunciabile.

Se speri che altri ti rendano felice, hai già perso

Perché un desiderio possa realizzarsi deve affrancarsi dal peso delle nostre aspettative. Solo in questo modo sarà possibile prendere il volo e arrivare a incontrare i propositi dell'anima. Le cose accadono quando smettiamo di pensarci in maniera maniacale o, addirittura, cogliamo altri sogni, occasioni o relazioni che ci soddisfano come mai avremmo sperato.