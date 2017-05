Quando l’intestino è infiammato, è più facile indebolirsi e ammalarsi. Per questo in maggio diventa ancora più importante liberare il colon da gas e fermentazioni. Su Salute Naturale di questo mese trovi un programma a base di erbe, minerali e cibi di stagione studiato appositamente per prevenire la colite e la stipsi, anche se non accusi ancora i sintomi. Lo potrai seguire per sette giorni o per un mese intero, specie se sai che in primavera il tuo intestino fa spesso i capricci.

E in più, sul nuovo numero di Salute Naturale trovi:

Se hai le pile scariche, prova l’alga Klamath

L’integratore derivato da questo minuscolo vegetale d’acqua dolce neutralizza naturalmente stanchezza e cali psicofisici.

Con l’infuso di farfalle dici addio alle allergie

L’antica medicina dei conventi consigliava questa piantina in caso di tosse stizzosa, catarro e lievi bronchiti di stagione.

Ecco i cibi che ti salvano la vita

I vegetali rossi e arancioni sono un grande scudo contro i radicali liberi: sceglili maturi e non aggiungere troppi condimenti, e ne sfrutterai al meglio tutte le proprietà.

Scopri i trattamenti dolci ti regalano un viso levigato

Miele, zucchero e olio di papaia eliminano la peluria senza irritare l’epidermide.