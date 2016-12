Bere una tisana è un gesto semplice, ma molto efficace contro i chili di troppo. Grazie all’azione del calore, nell’acqua si disciolgono infatti i preziosi principi attivi contenuti nelle erbe officiali. Si tratta di oli essenziali, tannini e mucillagini capaci di favorire l’eliminazione del grasso, di aumentare il senso di sazietà e di drenare liquidi e tossine accumulati nei cuscinetti.

Cinque soluzioni su misura

Sovrappeso che hai, tisane che trovi! Scopri come scegliere le miscele di erbe più adatte al tuo caso: abbiamo riunito per te le cinque situazioni più frequenti quando si desidera dimagrire e per ciascuna ti proponiamo le miscele di erbe migliori. Trovi quindi soluzioni su misura se desideri bruciare i grassi e riattivare il metabolismo, se vuoi sgonfiare la pancia, se hai bisogno di depurarti, se soffri di ritenzione e cellulite e, infine, se il tuo punto debole è l’appetito fuori controllo, magari dettato da stress o situazioni emotive.

Il programma per dimagrire

Per effetti ancora più rapidi, associa le tisane bruciagrassi a un programma alimentare che potenzia e completa l’azione delle erbe. Ti proponiamo uno schema alimentare semplice da seguire, suddiviso in tre fasi da tre giorni ciascuna. In questo modo potrai facilmente inserire le tisane nella tua routine alimentare e perdere peso senza sacrifici.

Alleate della bellezza

Non solo da bere: le infusioni ricavate dalle erbe officinali possono anche essere usate per prendersi cura della bellezza di viso, corpo e capelli. Scopri quali sono le erbe più adatte a questo scopo e come usarle a casa al posto di lozioni, latti detergenti e tonici ricostituenti.