Contrastare l'azione dei radicali liberi, agenti alla base dell'invecchiamento cellulare, è molto importante per assicurarsi una lunga vita. La prima cosa da fare? Sembra banale, ma è bere… molta acqua! In questo periodo estivo, il corpo richiede più acqua per compensare i liquidi persi con la traspirazione. Bere di più fa bene (ad agosto servirebbero almeno 2 litri di liquidi al giorno), ma ancora meglio sarebbe introdurre l’acqua con i cibi idratanti: così la pelle è meno secca, la circolazione migliora, aumenta l’energia, si rafforza il sistema immunitario e anche la mente è più lucida. Inoltre, con i giusti liquidi nel corpo, combatti anche sbalzi pressori, ansia e stanchezza.

Scegli cibi ricchi di betacarotene

Il betacarotene è contenuto in frutta e verdura gialla, verde e arancio. Oltre ad essere idratanti, i cibi estivi sono anche ricchi di questa sostanza, il precursore della vitamina A che ci protegge dai rischi del sole. Allora, via libera a frutta e verdure colorate, soprattutto gialle, verdi e arancioni, cariche di vitamine che contrasteranno la formazione delle scorie acide e dei pericolosi radicali liberi. Alla carne, questo mese andrebbero preferiti i vegetali proteici, come la quinoa, e i carpacci di verdure e pesce con olio d’oliva e limone, ricchi di Omega 3: anche questo contribuisce alla diminuizione dei radicali liberi.

A colazione fai il “carico” di proteine e di frutta fresca

Una colazione anti radicali liberi è costituita da un bicchiere di succo di ribes, una ciotola di yogurt naturale con 3-4 albicocche fresche e una tazza di caffè d’orzo con miele. Sali minerali, vitamine e fermenti lattici sono un toccasana per affrontare il caldo e combattere la spossatezza e la disidratazione. Inoltre, lo yogurt, come tutti i latti fermentati, fa funzionare meglio l’intestino, con un conseguente vantaggio sullo stato generale di salute e sull’umore. Grazie alle albicocche, sarai anche meno esposto al rischio di scottature solari e la pelle sarà più protetta.

Tante verdure e quinoa a pranzo

Per il pranzo, come antipasto, scegli un pinzimonio di verdure con olio extravergine di oliva, pepe nero e una fetta di pane integrale tostato. Prosegui con un piatto di quinoa e termina con una macedonia di melone, kiwi, mirtilli e ananas, condita con succo di limone e zucchero di canna.

A cena il licopene, con la pappa al pomodoro

Anche la cena dovrebbe essere ricca di verdure e carboidrati “buoni” che tengano lontani i radicali liberi: inizia con dei piccoli cestini di pasta fillo ripieni di crema di piselli e feta. Prosegui con della pappa al pomodoro accompagnata da cialde di pecorino. Termina con un goloso “crumble” con granella di nocciole, yogurt bianco e albicocche frullate con zucchero di canna.