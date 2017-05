Se la fame di dolci ti assale di notte occorre trovare una soluzione o la linea potrebbe presto risentirne. Questo problema attanaglia Fausto, che scrive alla redazione di Dimagrire dicendo di essere una persona piena di entusiasmo e forza di volontà, ma che da qualche tempo si sente senza forze e che, soprattutto, si sveglia da un po' nel cuore della notte con una smisurata fame di dolci.

Leggi anche: abbuffate notturne? Così smetti

Più si mangiano dolci, più se ne ha voglia...

Ricerche recenti dimostrano che gli zuccheri contenuti nei dolci agiscono direttamente sul cervello causando una vera e propria dipendenza: il corpo continua a richiederne, anche quando non ne ha effettivamente bisogno. Inoltre il desiderio di zuccheri e quindi la fame di dolci è spesso più forte di quello che proviamo per altri alimenti, come i grassi. Gli zuccheri infatti sono in grado di stimolare i cosiddetti “ormoni del buonumore”, come serotonina ed endorfine, sostanze chimiche che inducono un breve e transitorio aumento dell’energia e spesso migliorano l’umore, ma quando si esaurisce l’effetto ci si ritrova più stanchi di prima.



A volte però è vera fame...

Detto tutto questo, occorre sapere che l’appetito che ti sveglia nel cuore della notte può anche avere a che fare con quello che mangi o non mangi durante il giorno. Cerca innanzitutto di capire se non si tratta davvero di fame; magari i tuoi pasti non sono stati completi o correttamente bilanciati. Prova a seguire per qualche settimana un'alimentazione equilibrata nei nutrienti a colazione, pranzo e cena, e completala con due spuntini e metà mattina e metà pomeriggio.



Riduci i dolci e mangia frutta secca

Un pasto bilanciato ti farà stare meglio e allo stesso tempo preverrà le eventuali “ricadute” nella fame di dolci delle ore successive. Quando scegli cosa cucinare, preferisci cibi salutari e davvero rinvigorenti: proteine, fibre e carboidrati complessi. Aumenta il consumo di frutta secca nel corso della giornata ed evita i cibi dolci e preconfezionati, troppo ricchi di zuccheri e di sale.