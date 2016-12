Che le noci siano un alimento prezioso si sapeva. Ma da oggi c’è un motivo in più per mangiarle: il loro consumo, infatti, migliora il tono dell’umore. È quanto emerge da una ricerca della University of New Mexico, pubblicata sulla rivista Nutrients. Gli studiosi hanno preso in esame 64 studenti, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che ogni giorno per sedici settimane hanno consumato tre fette di "banana bread", una sorta di plum-cake tipico della tradizione anglosassone. Per otto settimane, sono state aggiunte noci all'impasto e ai giovani è stato chiesto di consumare mezza tazza di noci al giorno, per altre otto le noci erano escluse dall’alimentazione. Al termine dell'esperimento, è emerso che il tono dell’umore con l’introduzione delle noci nella dieta era notevolmente migliorato, precisamente del 28%. Il livello è stato misurato con il test Profiles of Mood States (Poms), che prende in considerazione parametri come tensione, depressione, rabbia, stanchezza, energia, confusione.



Nelle noci trovi grassi buoni, zinco e rame

Gli studiosi sono giunti alla conclusione che i nutrienti contenuti nelle noci hanno potenti effetti sul cervello. L’acido alfa-linolenico, la vitamina E, l’acido folico, i polifenoli e la melatonina hanno un impatto sull’umore, ancora non si sa se come singoli elementi o nel loro insieme. Oltre agli acidi grassi essenziali, che mantengono attive le cellule cerebrali e aiutano a tenere alto il livello del colesterolo buono, le noci vantano un alto contenuto di zinco e rame, minerali che abitualmente assumiamo dalla carne: le noci quindi sono assai indicate per tutti coloro che seguono una dieta vegetariana.

Tre-quattro noci al giorno…



Quando assumere le noci? Ogni momento della giornata è buono: si possono mangiare a colazione, magari con del pane spalmato con un cucchiaino di miele, oppure nello yogurt, di latte vaccino o di soia. Ma le noci costituiscono, da sole, anche un ottimo spuntino, che toglie la fame senza causare picchi di glicemia. La quantità ideale è di 3-4 noci al giorno.