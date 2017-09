L' hiking si può considerare un parente prossimo del trekking. Hiking è il termine più corretto per indicare l’escursionismo breve, che si conclude nel giro di poche ore o di una giornata. È una disciplina ideale per rimettersi e mantenersi in forma, che si può praticare ovunque a patto di essere su un terreno naturale che offra all’allenamento variazioni di pendenze e qualche asperità, stimolando all’adattamento.

Puoi praticare l'hiking anche in città

La fine dell'estate è il momento perfetto per dedicarsi all' hiking, una disciplina all’aria aperta, da fare fuori porta o anche in città: le temperature non più elevate permettono di muoversi senza problemi anche per ore. Si possono sfruttare gli ultimi fine settimana della stagione per gite outdoor, perfette per svolgere un'attività sportiva che non richiede particolare allenamento. Per chi preferisce o deve stare in città, qualche parco che offra un terreno non asfaltato permette di camminare senza problemi.

L'hiking mette in forma tutti

I ritmi dell' hiking sono blandi, ma la “forza” di questa disciplina è che si pratica per un periodo di tempo abbastanza lungo, un paio d’ore almeno. Questo stimola il dimagrimento e mantiene i battiti cardiaci a una frequenza tale per cui il nostro metabolismo brucia soprattutto i cuscinetti. In più, l’ hiking tonifica gambe, addominali e glutei, specialmente quando sul cammino si incontrano salite e discese che impegnano maggiormente la muscolatura. Per non parlare degli effetti sul sistema nervoso, con benefici sull’umore e sulla respirazione.

Parti con calma e scegli buone calzature

Camminare per lunghe distanze richiede tempo per consentire a polmoni e sistema cardiovascolare di tenere il ritmo. Non partire in quarta camminando per otto ore il primo giorno dopo mesi di inattività. Comincia invece con qualche passeggiata di una o due ore in piano per aumentare via via la durata e la difficoltà dell’escursione. Non ti serve un’attrezzatura particolare, ma scegli con cura calzature comode e adatte al cammino.