Alcune persone mantengono il peso ideale e non ingrassano mai. Come fanno? Se lo sono chiesti alcuni ricercatori della Cornell University, che hanno indagato i segreti delle persone che rimangono sempre magre per aiutare quelle (la maggioranza) che invece fanno fatica a mantenere il peso ideale. I ricercatori hanno dunque seguito e registrato le abitudini di chi è stato magro tutta la vita (esclusi dunque coloro che, prima in sovrappeso, poi sono dimagriti).

L'importante è la qualità del cibo

I parametri di chi presenta un peso ideale, presi in considerazione nella ricerca, sono i seguenti: comportamenti alimentari abituali (cosa mangiano per colazione, pranzo, cena ecc.), esercizio fisico svolto, routine quotidiana, "filosofie sul cibo", tecniche impiegate per cucinare, persino le prospettive e le riflessioni sulla propria vita. La raccolta di dati (Global Healthy Weight Registry) viene continuamente aggiornato, ma i primi risultati sono già disponibili. Il quadro che emerge è che chi rimane nel peso ideale senza difficoltà, più che alle quantità, bada alla qualità del cibo, con una prevalenza di cibi preparati in casa.



Le buone abitudini di chi ha un peso ideale

Ma come si comporta chi ha da sempre un peso ideale nelle circostanze più difficili? In un modo apparentemente semplice, ma che in realtà spesso è difficile da mettere in campo. per esempio, A feste e buffet prima mettono nel piatto piccole quantità di tutto e solo dopo, eventualmente, fanno il bis solo di ciò che hanno gradito. E per sentirsi pieni, danno spontaneamente la preferenza a zuppe, uova sode, yogurt greco, salmone o tonno: cibi sazianti, molto nutrienti e soprattutto non manipolati.



Il peso ideale è "figlio" di comportamenti quotidiani

Insomma, per ottenere e avere per sempre un peso ideale, più che dedicarti a diete ferree ed esercizio fisico estenuante prima della prova costume, dovresti tenere delle sane abitudini quotidiane: dormire a sufficienza, fare esercizio fisico, alimentarti in modo sano e con piccole porzioni di cibo che soddisfino il tuo fabbisogno giornaliero di calorie e nutrienti. Basta cominciare!