Un fatto è certo: sono troppe le persone che ricorrono a diete fai da te nell'illusione di perdere peso senza cambiare nulla del proprio stile di vita. Spesso queste persone si affidano a grandi "beveroni" di erbe del tutto improvvisati che avrebbero lo scopo di “purificare” il corpo dagli eccessi alimentari. Le promesse sono allettanti: non solo perdere peso, ma anche migliorare la salute dei capelli e delle unghie, favorire la digestione, stimolare il sistema immunitario. Recentemente, i medici britannici del Milton Keynes Hospital hanno definito questa tendenza una moda che "pericolosa e inefficace".

Il detox non si improvvisa!

In particolare i ricercatori ricordano il caso, pubblicato sulla prestigiosa rivista British Medical Journal Case Reports, di una donna di 47 anni ricoverata d'urgenza dopo aver assunto troppi rimedi a base di erbe per diversi giorni e aver bevuto acqua in quantità eccessiva. Depurarsi degli eccessi, come quelli delle feste natalizie, diventa particolarmente rischioso quando si assume con poca consapevolezza un “cocktail” di sostanze definite “naturali”. È importante sapere che il corpo, quando è in equilibrio, è già dotato di un sistema affidabile di eliminazione di scorie e tossine, che può essere coadiuvato ma non sostituito: la pelle, l'intestino, il fegato e i reni, purificano continuamente il corpo, ma occorre anche ricordare che non esistono rimedi miracolosi che si possono sostituire ad un corretto stile di vita.

Dimagrire bene, un fatto di consapevolezza

Quando si vuole dimagrire, è fondamentale sapere che si parla anche della nostra salute: nei casi più gravi è necessario affidarsi a specialisti esperti, ma è sempre bene documentarsi adeguatamente e non agire in base ai "sentito dire" o alle lusinghe della pubblicità. Occorre poi ricordare che i tagli devono partire dagli alimenti che contengono calorie non necessarie, come le bevande alcoliche o i dolci. È importante, inoltre, non eccedere con l’assunzione di acqua: berne troppa può avere conseguenze pericolosissime. In conclusione: depurarsi aiuta a dimagrire, ma solo se sai come farlo. Altrimenti, rischi solo di mettere repentaglio la tua salute!