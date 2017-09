Gli oligoelementi sono minerali e metalli in microdosi, presenti nei tessuti del nostro organismo in quantità infinitesimale, che possono essere d'aiuto per “svegliare” il metabolismo. Gli oligoelementi giocano un ruolo biologico fondamentale perché innescano e accelerano gli scambi tra le cellule, gli enzimi, gli ormoni e le vitamine: gli oligoelementi, in pratica, agiscono come dei catalizzatori, facilitando molti processi metabolici e garantiscono il funzionamento delle difese immunitarie, riparando i danni causati dai radicali liberi e prevenendo le degenerazioni cellulari.

Gli oligoelementi in fiale

Dal momento che noi non li possiamo produrre da soli, abbiamo bisogno di integrare gli oligoelementi in primo luogo ttraverso l’alimentazione. Ma a volte mangiare bene non basta: il nostro modo di nutrirci, ricco di cibi conservati, talora contaminati o impoveriti, non è sufficiente a garantircene un corretto approvvigionamento. Per questo è necessario assumere gli oligoelementi sotto forma di fiale, che vanno a compensare le carenze spesso dovute a una dieta povera o sbilanciata.

Li conoscevano anche gli antichi

La cura con gli oligoelementi, comunque, non è una novità del terzo millennio: già gli antichi Romani, per esempio, sfruttavano il potere disinfettante dello zolfo, mentre gli Egizi avevano osservato che lo zinco accelerava la cicatrizzazione delle piaghe. Tuttavia, è solo nel XIX secolo che Jacques Ménétrier ha messo a punto un vero e proprio metodo terapeutico, costruito a partire dagli studi sulle tracce di minerali presenti negli organismi viventi ed evidenziandone il ruolo fondamentale in tutti i processi vita

Ecco dove trovare gli oligoelementi

I cibi freschi, possibilmente crudi e di stagione, basterebbero da soli a fornirci gli oligoelementi che ci servono; invece le cotture prolungate, l’aggiunta di coloranti e conservanti, di sale e di zucchero bianco, distruggono gli oligoelementi, rendendoli indisponibili per l’organismo.



Lo zinco

Lo zinco è fondamentale nel metabolismo delle proteine, dei glucidi e lipidi. Inoltre è antiossidante e combatte le infiammazioni. Lo zinco è presente soprattutto nel pesce, nella carne e nei cereali integrali.



Il cromo

È un oligoelemento essenziale per il metabolismo degli zuccheri e, in caso di carenza, si può scatenare iperglicemia. Il cromo è presente nel fegato e nelle carni, in lievito di birra, cereali grezzi e noci.



Il fluoro

Rende i denti più resistenti agli attacchi dei batteri. Inoltre riduce l’incidenza di calcificazione delle arterie. Il fluoro si trova in tracce nel pesce, nell’acqua potabile, negli asparagi e nel sale da tavola.