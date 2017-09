Il maitake, o Grifola frondosa, è un fungo che cresce sui tronchi delle latifoglie e che, grazie alla sua capacità di agire sul metabolismo dei grassi e degli zuccheri, può costituire un valido alleato per dimagrire. Il maitake è l'integratore ideale per la ripresa delle attività dopo le vacanze, quando hai bisogno di tanta energia a disposizione. Non solo: puoi ricorrere alle virtù del maitake anche per dimagrire, ricorrendo a pratici integratori. L’unica avvertenza è quella di prediligere prodotti bio e certificati che garantiscono elevati standard di qualità.

Scopri le qualità dimagranti del maitake

Il maitake deve il suo potere dimagrante principalmente alla presenza di polisaccaridi tra cui il grifolano, la grifolina, betaglucani e lectine. Ad affiancare l’azione di queste sostanze bioattive vi sono anche sali minerali (potassio, ferro e magnesio), proteine e vitamine del gruppo B, che favoriscono la metabolizzazione degli alimenti e la loro trasformazione in energia. Il maitake permette di introdurre nell’organismo anche i betaglucani, un particolare tipo di polisaccaride in grado sia di ridurre la quantità di grassi nel sangue (intervenendo sul colesterolo totale e su quello LDL, quello “cattivo”) sia di limitare i livelli di zuccheri, migliorando la sensibilità all’insulina e attivando il metabolismo cellulare. Il maitake possiede una speciale miscela di polisaccardi, battezzata proprio MD, ovvero Maitake D fraction, che si è dimostrata utile contro la sindrome metabolica, spesso associata al sovrappeso.

Il maitake ha un'azione depurativa e bruciagrassi

Gli effetti dimagranti del maitake sono legati anche alla sua capacità di ridurre i grassi nel fegato e nei diversi tessuti del corpo, con un’azione depurativa che si affianca a quella bruciagrassi. Un fegato depurato, infatti, proprio per il suo ruolo centrale nel metabolismo lipidico, ha un effetto rigenerante ed energizzante sull’intero organismo, contribuendo anche così a tenere sotto controllo il peso. Quando quest’organo funziona nella maniera corretta aumenta la voglia di fare: è segno di un metabolismo che funziona a buoni livelli, una garanzia se vuoi perdere peso.

Come integratore lo trovi in capsule e in polvere

Uno dei modi più semplici per garantirsi le proprietà del maitake, è quello di prenderlo come integratore. Sebbene la posologia possa variare a seconda dei prodotti, in genere la dose consigliata è di una capsula, due o tre volte al giorno. Il maitake può essere acquistato anche in polvere; anche in questo caso il dosaggio varia, e va dal mezzo cucchiaino ai tre cucchiaini al giorno. Si aggiunge alle bevande o lo si può spolverizzare su zuppe o insalate.

Puoi usare il maitake anche in cucina

Il maitake può essere adoperato anche in cucina. Fresco non è facilissimo da reperire, ma lo si può acquistare essiccato, un po’ come i porcini. Lo si trova nei negozi di prodotti bio oppure online. Può essere usato per risotti o minestre, facendolo prima ammollare.