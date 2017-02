Gli enzimi vivono nel nostro organismo. Ce ne sono a migliaia e, soprattutto quelli deputati alla digestione, sono super specializzati: uno scompone i carboidrati, uno lo zucchero del latte, uno le fibre e via dicendo. Ma quando sussistono problemi di digestione e sovrappeso, sono tre gli enzimi a cui ricorrere. Si tratta di amilasi, lipasi e proteasi, e servono per la digestione di tre gruppi di nutrienti, cioè amidi, grassi e proteine. Questi enzimi non si limitano a migliorare la digestione dei cibi che consumiamo, ma riducono gonfiori, meteorismo e tensione addominale, oltre a depurare e disinfiammare il nostro organismo.

Prendi gli integratori di enzimi insieme, prima dei pasti

Questi enzimi vanno assunti insieme, in quanto agiscono in sinergia. In commercio si trovano i ntegratori enzimatici che contengono, in un'unica capsula, i tre enzimi sopracitati. È sufficiente prendere l 'integratore prima dei due pasti principali con un po' d'acqua. Sono da preferire gli enzimi ottenuti attraverso il ricorso a specifici funghi, poiché questi svolgono la loro azione lungo tutto il tratto gastrointestinale, quindi sia nello stomaco che nell'intestino, garantendo una maggiore efficacia.

L'integratore di amilasi fa smaltire i carboidrati

L'organismo trasforma i carboidrati (pizza, pasta, pane) in zuccheri grazie all'amilasi. Questo enzima evita che gli zuccheri fermentino nell'intestino e provochino gonfiore addominale. Gli zuccheri non ben digeriti diventano cibo per i batteri "cattivi" che producono fermentazioni. La conferma del ruolo dell'amilasi nel mantenimento del peso arriva da uno studio del dipartimento di genomica dell'Imperial College di Londra con cui i ricercatori hanno scoperto che la mancanza del gene che comanda la produzione di amilasi aumenta del 20% il rischio di diventare obesi

L'integratore di proteasi drena i liquidi in eccesso

Anche le proteine, se non sono ben digerite, possono causare fermentazioni, gonfiori e sovrappeso. Spesso per dimagrire si ricorre a diete in cui si eccede con questi nutrienti, magari abbinando più proteine nello stesso pasto con il rischio di sviluppare famiglie di batteri responsabili della produzione di gas a livello intestinale. L' integratore di proteasi aiuta la digestione delle proteine, e inoltre ha funzioni antinfiammatorie e antiedematose che aiutano anche ad eliminare i liquidi in eccesso e tenere lontana la cellulite

L'integratore di lipasi aiuta a utilizzare bene i grassi

La lipasi è l'enzima che aiuta a digerire i grassi. Di solito, nelle diete dimagranti, si tende ad evitare o limitare questi nutrienti, che diventano "pericolosi" anche quando non vengono digeriti. I grassi, infatti, possono rallentare la metabolizzazione degli alimenti (soprattutto i carboidrati) e rallentare i processi digestivi. Con la lipasi, non solo si aiuta l'assimilazione dei grassi, ma si evita che ristagnino nell'organismo stimolando il loro smaltimento tramite i sali biliari.