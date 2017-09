Il karkadè è una bevanda molto diffusa soprattutto nei Paesi caldi. Il karkadè si prepara con i fiori dell’Hibiscus ed è noto anche con il nome di “tè rosso” d’Abissinia e come tè nubiano. È rinfrescante e dissetante (va bene sia caldo sia freddo) e per questo, durante le lunghe trasferte nel deserto, oltre a berlo, gli africani sono abituati a tenerne in bocca un fiore secco. Dai calici rossi e carnosi dell’Hibiscus si ottiene un infuso color rubino, il karkadè appunto (termine di origine eritrea), dal tipico sapore acidulo causato dall’acido citrico e tartarico che contiene.



Il karkadè è utile contro l'ipertensione

Il karkadè è arrivato in Italia nel periodo fascista, in quanto il regime raccomandava di consumare prodotti italiani o provenienti dalle colonie. Oggi il karkadè è tornato in auge e la scienza ci ha confermato che, grazie ai polifenoli che contiene, è un rimedio ideale per chi soffre di ipertensione: favorisce la diuresi e rende fluido il sangue permettendo un migliore funzionamento del sistema cardiocircolatorio. Su Circulation, rivista statunitense specializzata nei problemi del circolo, è stata pubblicata una ricerca sviluppata a Boston, presso la Tufts University, che ha messo in luce come, bevendo 3 tazze al giorno di karkadè per almeno 6 settimane, si riduce la pressione arteriosa sistolica del 7%. In alcuni soggetti con alti valori pressori la riduzione è arrivata persino al 13%.

Tutte le proprietà del karkadè

Le proprietà dell’infuso di ibisco sono numerose e importanti: per chi soffre di ipertensione, o semplicemente per chi vuole prevenirla, ma anche per chi desidera proteggere le coronarie e tenere a debita distanza il rischio di ictus, l’infuso di karkadè è la bevanda ideale. Il karkadè si assume contro mal di gola, tosse, raffreddore ed è anche un disinfiammante delle vie urinarie.

Preparate così l'infuso di karkadè

Mettete un cucchiaio raso di fiori nell’acqua bollente di una tazza da tè, coprite con un tovagliolo e lasciate in infusione per 10 minuti. Filtrate il tutto e bevete. Caldo o freddo, secondo il vostro gusto. Fate così per almeno un mese (3 tazze al giorno).