L'avena è un cereale benefico per tutto il nostro organismo. Contiene carboidrati di lenta assimilazione, che non alzano la glicemia nel sangue e quindi non attivano tutti i meccanismi insulinici che determinano malattie e ingrassamento, e fibre solubili che regolano il nostro intestino. In più, l'avena è ricca di betaglucani, dei composti che rallentano l'assorbimento del colesterolo, proteggono vene e arterie e presentano proprietà antinfiammatorie. Questo cereale, inoltre, è fonte di proteine e vitamine del gruppo B. Ma i suoi benefici non si esauriscono qui...



L'avena è un toccasana per la pelle dei piccoli

Le proprietà antinfiammatorie dell'avena non agiscono solo sugli organi interni, ma anche sulla pelle: per questo in commercio esistono numerosi prodotti a base di avena studiati per la pelle delicata dei bambini. L'avena idrata, riequilibra il pH cutaneo, tratta eritemi, eczemi, prurito. Uno studio pubblicato sul Journal of Drugs in Dermatology ha testato l'attività antinfiammatoria di diversi estratti di farina d'avena su persone che accusavano lieve o moderato prurito alle gambe. I soggetti hanno notato significativi miglioramenti della secchezza cutanea e una decisa attenuazione del prurito

Usa la farina d'avena come sapone

In caso di disturbi cutanei, si può preparare in casa un composto utile a contrastarli: miscela un cucchiaio di farina d'avena e uno di olio vegetale (mandorle, cocco, oliva) e utilizzala come un normale sapone, miscelandola con l'acqua. In tavola, invece, consuma l'avena in fiocchi al naturale come cereali per la colazione o in chicchi preparandola come fosse del riso. Accompagnala a verdure, legumi o una piccola dose di formaggio, per rendere il piatto ancora più completo sotto il piano nutrizionale.