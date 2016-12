La dispepsia è un disturbo abbastanza diffuso, riguarda la cattiva digestione ed è accompagnata da una serie di sintomi facilmente riconoscibili. Mal di stomaco, eruttazioni, gonfiore addominale, pesantezza o bruciore di stomaco, reflusso acido, stipsi, aerofagia, nausea, cefalea, sonnolenza etc. La cattiva digestione può essere dovuta ad alimentazione disordinata, stress psico-somatico, infezione da Helicobacter pylori, abuso di farmaci antinfiammatori, patologie epatiche o del pancreas. Può capitare che la nostra digestione risulti più difficoltosa del solito, semplicemente anche dopo un pasto abbondante. Per esempio, in occasione delle Feste Natalizie o qualsiasi altra ricorrenza o quando andiamo al ristorante ed esageriamo con le portate. Escludendo i casi di dispepsia legati a fattori patologici (e in questo caso è bene rivolgersi al proprio medico curante), Madre Natura come sempre ci offre svariati rimedi dolci per migliorare il processo digestivo e alleviare sintomi come mal di stomaco, reflusso e gonfiore addominale. Generalmente si tratta di rimedi naturali, tisane, decotti, infusi o latro da assumere dopo i pasti. Anche olii essenziali e fiori di Bach possono risultare utili. Vediamone alcuni tra i più efficaci.

I classici rimedi della nonna per aiutare la digestione

I migliori rimedi sono sempre quelli della medicina popolare, da sempre utilizzati già dalle nostre nonne. Per alleviare i fastidiosi sintomi della cattiva digestione e magari fare passare il mal di stomaco da indigestione, la soluzione più semplice è quella di sistemare una boulle dell’acqua calda proprio all’altezza dello stomaco. In alternativa, si può usare un cuscino termico pieno di semi di lino oppure noccioli di ciliegio, da riscaldare sul calorifero o in forno (se realizzato con materiale ignifugo). Dopodiché, invece di ingurgitare farmaci anti-acidi, possiamo preparare noi dei beveroni che sono veri e propri toccasana per il nostro stomaco. Uno dei rimedi classici, soprattutto in caso di mal di stomaco con anche nausea, è quello di bere acqua calda e buccia di limone, il così detto “canarino”. Preparato facendo bollire per alcuni minuti la buccia di mezzo limone biologico, fino a quando l’acqua non abbia assunto un colore giallo paglierino e l’aroma di limone si sia diffuso nell’aria. Dopodiché filtrare e poi bere l’infuso quando l’acqua è ancora calda. Altro rimedio della nonna per favorire la digestione è rappresentato da succo di limone e bicarbonato. In un bicchiere d’acqua, meglio se tiepida, spremere mezzo limone, aggiungere un pizzico (la punta di un cucchiaino da caffè) di bicarbonato di sodio e mescolare subito. Il risultato è una bevanda effervescente che, bevuta tutta di un fiato, ha un effetto digestivo immediato, oltre a ridurre eventuali bruciori di stomaco.