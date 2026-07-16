Come ritrovare la calma interiore

3 La meraviglia: un segnale che la mente si è liberata

Provate a fare una semplice domanda a voi stessi: durante la giornata c’è stato qualcosa che vi ha meravigliato?

Secondo Aristotele, la meraviglia è il motivo per cui siamo al mondo. Se non ci stupiamo più di nulla, forse è perché siamo troppo assorbiti dai pensieri.

La meraviglia appartiene ai bambini. Quando giocano, si immergono completamente in ciò che stanno facendo e dimenticano tutto il resto. È proprio in quello stato che nasce la vera spensieratezza.

Una mamma mi raccontava: “Sa, dottore, quando sono passate le mie ansie? Quando ho iniziato a giocare davvero con mio figlio Aristide. In quel momento esistevamo solo noi due. Inventavamo giochi nuovi e, mentre giocavo, i pensieri sparivano.”

È proprio questa immersione totale nel presente che permette di ritrovare serenità.