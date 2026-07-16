Come ritrovare la calma interiore
Come ritrovare la calma interiore? Scopri perché la spensieratezza può aiutarti a liberarti dai pensieri e vivere con più serenità.
Perché i pensieri ci allontanano dalla serenità
Come ritrovare la calma interiore quando la mente sembra non fermarsi mai? È questa la domanda da cui nasce il nuovo numero di Riza Relax, dedicato alla spensieratezza e ispirato al pensiero di uno dei più grandi studiosi della psiche: Erich Neumann.
Nella vita capita a tutti di essere continuamente attraversati dai pensieri. Ci dicono cosa fare, quale strada scegliere, cosa è giusto e cosa è sbagliato. Accompagnano ogni momento della nostra giornata e, spesso, finiscono per guidare le nostre decisioni più di quanto immaginiamo.
Eppure Neumann ci invita a guardare oltre. Ci ricorda che i momenti più autentici, quelli in cui ci sentiamo davvero vivi, arrivano quando smettiamo di controllare tutto con la mente.
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La spensieratezza è la strada per ritrovare la calma interiore
Secondo Neumann, quando siamo spensierati le cose arrivano naturalmente. Anche ciò che desideriamo si manifesta con maggiore spontaneità, senza che la mente debba inseguirlo, programmarlo o controllarlo continuamente.
Per questo il nuovo numero di Riza Relax è dedicato proprio alla spensieratezza: uno stato mentale in cui impariamo ad affidarci a un luogo interiore, silenzioso e profondo, capace di custodire intuizioni e conoscenze che il continuo rumore dei pensieri ci impedisce di ascoltare.
La meraviglia: un segnale che la mente si è liberata
Provate a fare una semplice domanda a voi stessi: durante la giornata c’è stato qualcosa che vi ha meravigliato?
Secondo Aristotele, la meraviglia è il motivo per cui siamo al mondo. Se non ci stupiamo più di nulla, forse è perché siamo troppo assorbiti dai pensieri.
La meraviglia appartiene ai bambini. Quando giocano, si immergono completamente in ciò che stanno facendo e dimenticano tutto il resto. È proprio in quello stato che nasce la vera spensieratezza.
Una mamma mi raccontava: “Sa, dottore, quando sono passate le mie ansie? Quando ho iniziato a giocare davvero con mio figlio Aristide. In quel momento esistevamo solo noi due. Inventavamo giochi nuovi e, mentre giocavo, i pensieri sparivano.”
È proprio questa immersione totale nel presente che permette di ritrovare serenità.
Come ritrovare la calma interiore nella vita di tutti i giorni
Essere spensierati non significa ignorare i problemi, ma imparare a non lasciare che siano i pensieri a governare ogni istante della nostra vita.
Provate, ogni tanto, a fermarvi e chiedervi:
“Sto continuando a ragionare sulle cose oppure sto seguendo ciò che mi accade?”
Quando riusciamo ad affidarci all’esperienza del momento, senza voler controllare tutto, la mente si rilassa e lascia spazio a qualcosa di più profondo. È lì che possiamo ritrovare la calma interiore.
Scopri il nuovo numero
Riza Relax
Durata: 1 numero, 6 numeri
Riscoprire la serenità con il nuovo numero di Riza Relax
Il nuovo numero di Riza Relax è un invito a rallentare, ad alleggerire il peso dei pensieri e a riscoprire quella spensieratezza che spesso dimentichiamo crescendo.
Perché la calma interiore non nasce dal controllo, ma dalla capacità di vivere pienamente ciò che accade, lasciando spazio alla meraviglia, all’intuizione e alla fiducia nella vita.
Buona lettura!