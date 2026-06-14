Comunicazione assertiva: cos’è, esempi pratici ed esercizi per svilupparla
Scopri cos'è la comunicazione assertiva: benefici, esempi pratici ed esercizi per svilupparla. Migliora relazioni e gestione dei conflitti con strategie efficaci
La comunicazione assertiva è una competenza fondamentale, uno stile di comunicazione che consente di esprimere i propri bisogni, pensieri e sentimenti in modo chiaro, diretto e rispettoso, senza aggressività né passività. Chi comunica in modo assertivo è in grado di difendere i propri diritti e le proprie opinioni, rispettando al contempo quelli degli altri. Riguardo alla comunicazione assertiva esistono molti preconcetti. Non esiste un solo modo di essere assertivi, ed essere assertivi non significa essere aggressivi. Ognuno ha la capacità di comunicare in modo assertivo, ma deve farlo a modo suo, trovando le sue modalità assertive.
Che cos'è la comunicazione assertiva?
La comunicazione assertiva è, come abbiamo visto, l’abilità di esprimere i propri pensieri, le proprie emozioni e necessità in modo diretto, onesto e rispettoso, sia nei confronti di sé stessi che degli altri. A differenza della comunicazione passiva, che può portare a risentimenti e incomprensioni, o di quella aggressiva, che rischia di danneggiare le relazioni, la comunicazione assertiva rappresenta un equilibrio ideale per mantenere un dialogo costruttivo. Ecco qual è la definizione psicologica della comunicazione assertiva e come può influire sulle relazioni.
- Definizione psicologica: dal punto di vista psicologico, la comunicazione assertiva favorisce una migliore autostima e una maggiore consapevolezza dei propri diritti, contribuendo a instaurare relazioni armoniose e gioiose e un ambiente di rispetto reciproco.
- Impatto relazionale: adottare un approccio assertivo permette di gestire i conflitti in modo costruttivo, migliorando la qualità delle relazioni sia sul lavoro che nella vita privata.
I benefici della comunicazione assertiva
Adottare una comunicazione assertiva comporta numerosi vantaggi, che si riflettono in vari ambiti della vita quotidiana. Ecco come.
- Maggiore fiducia in se stessi: esprimere i propri sentimenti e bisogni in modo chiaro aiuta a riconoscere il proprio valore e a sviluppare una maggiore fiducia in sé stessi.
- Riduzione dello stress: la capacità di affrontare le situazioni con equilibrio riduce l’ansia e lo stress accumulati durante le interazioni conflittuali.
- Gestione efficace dei conflitti: una comunicazione assertiva permette di risolvere i conflitti in maniera costruttiva, evitando escalation inutili e mantenendo relazioni sane.
- Ambiente di lavoro positivo: in un contesto lavorativo, adottare tecniche di comunicazione assertiva favorisce la collaborazione e la condivisione delle idee, migliorando l’efficacia del team.
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Le regole della comunicazione assertiva
In molti contesti, la difficoltà nel comunicare assertivamente nasce da un conflitto interiore che si manifesta come una lotta continua contro se stessi. Più che cercare di replicare un modello standard di forza – spesso associato a comportamenti aggressivi o a un’immagine di invulnerabilità – è essenziale imparare a riconoscere e accogliere le proprie debolezze.
Smettere di lottare con se stessi significa abbandonare il giudizio costante e le autocritiche, lasciando spazio alla scoperta del proprio potenziale autentico. Questo processo trasforma la frustrazione e il senso di inadeguatezza in strumenti di crescita personale, facendoci scoprire risorse interiori che vanno ben oltre una forza superficiale.
La frustrazione che nasce dal non riuscire a comunicare in modo assertivo può infatti diventare il punto di partenza per sviluppare una comunicazione assertiva radicata nella nostra autenticità. Non si tratta di conformarsi a un modello omologato di forza, ma di valorizzare il proprio modo unico di essere assertivi, integrando le debolezze con le qualità intrinseche che ci caratterizzano.
Tecniche per sviluppare una comunicazione assertiva
Per sviluppare e affinare la comunicazione assertiva, è importante adottare strategie e pratiche concrete. Ecco alcuni strumenti utili.
1. Conoscenza di Sé
Conoscere i propri limiti, le proprie fragilità e le proprie paure senza giudicarle, ma accogliendole è il primo passo per una comunicazione autentica e per scoprire le proprie capacità assertive. Usa le immagini per visualizzare quei lati di te più fragili, per dialogare con essi in modo da accorgerti che non sono difetti da correggere ma risorse interne che ti danno profondità e che sono indissolubilmente legate alle tue qualità.
2. Ascolto emotivo
L’ascolto di sé stessi, la percezione delle proprie emozioni senza commenti e senza resistenze è fondamentale. Solo ascoltando ciò che si prova è possibile connettersi con la propria emotività e trovare il proprio modo unico e spontaneo di esprimersi assertivamente.
3. Attesa
Spesso la nostra comunicazione è automatica. Rispondiamo in modo automatico alle persone per una serie di schemi relazionali e comunicativi che ci siamo abituati ad attuare. Aspettare anche solo qualche istante prima di rispondere o di reagire usando questo spazio temporale per ascoltarsi, per percepire ciò che realmente si prova e si desidera esprimere, può aiutare a trasformare le proprie modalità comunicative e relazionali.
4. Trovare la propria assertività
Tutti siamo stati assertivi almeno una volta nella vita, in un contesto specifico o con certe persone. Prova a pensare a quando sei riuscito ad attuare una comunicazione assertiva e prova a chiederti quali erano le condizioni, cosa ti ha permesso di essere assertivo in quella situazione. Cerca di riportare quelle modalità che sei riuscito a esprimere in un dato contesto anche negli altri in cui senti di avere delle difficoltà.
5. Dare forma all’esprit de l’escalier
L’esprit de l’escalier è un’espressione francese che si riferisce a quando, dopo aver lasciato una conversazione o una discussione, ti viene in mente ciò che avresti potuto o voluto veramente dire. Il termine è stato coniato dal filosofo Denis Diderot, che raccontava di come spesso gli venissero in mente le battute migliori solo mentre scendeva le scale dopo una discussione. È un fenomeno comune, legato al funzionamento della nostra mente: sotto pressione potremmo non riuscire a formulare risposte brillanti, mentre in un momento di calma il nostro cervello trova soluzioni migliori.
Prova a immaginare la scena, a immaginare te stesso mentre dici ciò che avresti potuto o voluto dire. Lascia la fantasia correre liberamente, divertiti a giocare con queste visualizzazioni. Prova poi a dare un nome a questo personaggio che ti somiglia ma che è capace di dire e fare cose diverse rispetto a quelle che ti consenti di fare tu. Potrai evocarlo ogni volta che dovrai esprimerti in modo assertivo.
Applicazioni pratiche della comunicazione assertiva
La comunicazione assertiva trova applicazione in numerosi ambiti, dalla vita personale a quella professionale. Ecco qualche esempio.
- Relazioni interpersonali: in ambito familiare e amicale, una comunicazione aperta e sincera favorisce relazioni più forti e durature.
- Ambiente lavorativo: la capacità di esprimersi in modo assertivo aiuta a stabilire limiti professionali chiari, a migliorare la collaborazione e risolvere i conflitti in modo costruttivo.
- Educazione e formazione: in ambito educativo, insegnare ai giovani tecniche di comunicazione assertiva può contribuire a prevenire il bullismo e favorire un clima di rispetto reciproco.
Come integrare la comunicazione assertiva nella vita quotidiana
Integrare la comunicazione assertiva nel quotidiano richiede pratica e costanza. Ecco alcuni consigli pratici.
- Pratica regolare: dedica momenti specifici alla pratica delle tecniche di comunicazione assertiva, ad esempio durante le riunioni di lavoro o nelle discussioni familiari.
- Feedback costruttivo: chiedi feedback agli amici o ai colleghi su come percepiscono il tuo modo di comunicare, per individuare eventuali aree di miglioramento.
Comunicazione assertiva: esempi pratici
Fare qualche esempio concreto può aiutare a comprendere meglio come applicare i principi della comunicazione assertiva nella vita di tutti i giorni. Vediamone alcuni.
- In ambito familiare: se un membro della famiglia interrompe frequentemente un altro durante una conversazione, si potrebbe dire: “Mi sento non ascoltato quando vengo interrotto; apprezzerei molto se potessimo alternarci nel parlare”.
- Nel lavoro: quando un collega prende delle decisioni senza consultarti, puoi affermare:
“Ritengo importante essere coinvolto nelle decisioni di progetto; mi piacerebbe poter esprimere il mio parere nelle prossime riunioni”.
- Tra amici: se ti senti escluso durante una riunione di gruppo, potresti dire: “Ho notato che spesso il mio contributo viene trascurato. Credo che potremmo migliorare il nostro scambio di idee se tutti avessimo la possibilità di parlare”.
Comunicazione assertiva: esercizi pratici
Per affinare la comunicazione assertiva è utile praticare esercizi specifici. Ecco alcuni esempi.
- Tenere un diario della comunicazione: dopo una conversazione importante, annota cosa è andato bene e cosa ti ha dato fastidio. Rifletti sul linguaggio che hai usato e sull’effetto che ha sortito.
- Fare l’esercizio del “Messaggio Io”: pratica la riformulazione di situazioni conflittuali trasformando le frasi accusatorie in messaggi che iniziano con “io”. Ad esempio, trasforma “Tu non mi ascolti mai” in “Io mi sento trascurato quando non riesco a comunicare il mio punto di vista.”
- Fare una pausa prima di rispondere: prenditi qualche istante prima di reagire, ascoltati e scegli consapevolmente cosa esprimere e come esprimerlo.
- Richiamare esperienze di assertività passata: rifletti sui momenti in cui sei stato assertivo e cerca di applicare le stesse strategie in altre situazioni.
- Usare il “doppio canale”: durante una conversazione importante, immagina di avere due voci interiori. Una è quella abituale, che tende a esprimersi come sempre; l’altra è la “versione potenziata” di te stesso, più chiara e sicura. Ogni volta che parli, chiediti quale delle due voci sta prendendo il sopravvento e prova a dare più spazio alla versione potenziata.
Ulteriori tecniche di comunicazione assertiva
Oltre ai metodi già descritti, esistono ulteriori tecniche per rafforzare la propria assertività.
- Comunicazione non verbale: mantieni una postura aperta, stabilisci un contatto visivo adeguato e utilizza gesti che trasmettano sicurezza. Il linguaggio del corpo gioca un ruolo cruciale nel rafforzare il messaggio verbale.
- Uso di pause e silenzi: impara a fare pause consapevoli durante il discorso; questo ti permette di organizzare meglio le idee e di evitare reazioni impulsive.
- Riformulazione positiva: trasforma i commenti negativi in osservazioni costruttive. Ad esempio, anziché dire “Non capisci mai quello che dico”, prova con “Mi piacerebbe che potessimo chiarire meglio i nostri punti di vista”.
- Gestione del tono di voce: un tono calmo e misurato trasmette autorevolezza e apertura al dialogo, contribuendo a creare un ambiente di comunicazione rispettoso e produttivo.
La comunicazione assertiva sul lavoro
Nel contesto lavorativo, la comunicazione assertiva è essenziale per creare un ambiente collaborativo e produttivo. Ecco alcuni aspetti fondamentali.
- Leadership efficace: i leader che comunicano in modo assertivo sanno trasmettere la loro visione e i loro obiettivi in maniera chiara, ispirando fiducia e responsabilità nel team.
- Gestione dei conflitti: affrontare le divergenze in modo diretto e costruttivo aiuta a risolvere rapidamente le incomprensioni, prevenendo escalation e tensioni.
- Collaborazione e feedback: favorire un clima in cui il feedback è reciproco e costruttivo permette di migliorare la comunicazione interna e la qualità delle decisioni.
- Stabilire limiti professionali: esprimere chiaramente i propri limiti e le proprie esigenze aiuta a mantenere un equilibrio tra vita lavorativa e personale, riducendo il rischio di stress e burnout.
Come parlare in maniera assertiva?
Parlare in maniera assertiva significa comunicare con chiarezza, onestà e rispetto. L’importante è che le tecniche che metti in campo non ti costino sforzo o fatica o rischierai di apparire finto e di ottenere così l’effetto opposto. Ecco alcuni consigli pratici.
- Sii diretto e specifico: esprimi il tuo punto di vista senza giri di parole. Utilizza frasi brevi e puntuali, evitando ambiguità.
- Controlla il tuo tono: un tono di voce calmo e assertivo, privo di toni polemici, favorisce un dialogo sereno.
- Ascolta attivamente: la comunicazione assertiva non è solo esprimersi, ma anche saper ascoltare. È importante dunque prestare attenzione alle parole dell’altro e dimostrare empatia.
Cosa si intende con stile comunicativo assertivo?
Lo stile comunicativo assertivo si caratterizza per l’equilibrio tra l’esprimere le proprie idee e il rispetto per quelle altrui. È una modalità comunicativa che…
- Unisce chiarezza e rispetto: permette di essere chiari ed espliciti senza cadere in atteggiamenti aggressivi o passivi.
- Promuove l’autonomia: favorisce la responsabilizzazione individuale, incoraggiando ciascuno a esprimere le proprie opinioni in modo costruttivo.
- Rafforza le relazioni interpersonali: un approccio assertivo crea un clima di fiducia e collaborazione, essenziale tanto nelle relazioni personali quanto in quelle professionali.
- Favorisce il benessere emotivo: saper comunicare in modo assertivo contribuisce a ridurre lo stress e a migliorare la qualità della vita, poiché permette di esprimere e soddisfare i propri bisogni in maniera equilibrata.
laureato in Sociologia presso l’Università Sorbona di Parigi. Collabora con l‘Istituto Riza di Medicina Psicosomatica e con le riviste Riza Psicosomatica e Riza Relax.