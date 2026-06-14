4 Tecniche per sviluppare una comunicazione assertiva

Per sviluppare e affinare la comunicazione assertiva, è importante adottare strategie e pratiche concrete. Ecco alcuni strumenti utili.

1. Conoscenza di Sé

Conoscere i propri limiti, le proprie fragilità e le proprie paure senza giudicarle, ma accogliendole è il primo passo per una comunicazione autentica e per scoprire le proprie capacità assertive. Usa le immagini per visualizzare quei lati di te più fragili, per dialogare con essi in modo da accorgerti che non sono difetti da correggere ma risorse interne che ti danno profondità e che sono indissolubilmente legate alle tue qualità.

2. Ascolto emotivo

L’ascolto di sé stessi, la percezione delle proprie emozioni senza commenti e senza resistenze è fondamentale. Solo ascoltando ciò che si prova è possibile connettersi con la propria emotività e trovare il proprio modo unico e spontaneo di esprimersi assertivamente.

3. Attesa

Spesso la nostra comunicazione è automatica. Rispondiamo in modo automatico alle persone per una serie di schemi relazionali e comunicativi che ci siamo abituati ad attuare. Aspettare anche solo qualche istante prima di rispondere o di reagire usando questo spazio temporale per ascoltarsi, per percepire ciò che realmente si prova e si desidera esprimere, può aiutare a trasformare le proprie modalità comunicative e relazionali.

4. Trovare la propria assertività

Tutti siamo stati assertivi almeno una volta nella vita, in un contesto specifico o con certe persone. Prova a pensare a quando sei riuscito ad attuare una comunicazione assertiva e prova a chiederti quali erano le condizioni, cosa ti ha permesso di essere assertivo in quella situazione. Cerca di riportare quelle modalità che sei riuscito a esprimere in un dato contesto anche negli altri in cui senti di avere delle difficoltà.

5. Dare forma all’esprit de l’escalier

L’esprit de l’escalier è un’espressione francese che si riferisce a quando, dopo aver lasciato una conversazione o una discussione, ti viene in mente ciò che avresti potuto o voluto veramente dire. Il termine è stato coniato dal filosofo Denis Diderot, che raccontava di come spesso gli venissero in mente le battute migliori solo mentre scendeva le scale dopo una discussione. È un fenomeno comune, legato al funzionamento della nostra mente: sotto pressione potremmo non riuscire a formulare risposte brillanti, mentre in un momento di calma il nostro cervello trova soluzioni migliori.

Prova a immaginare la scena, a immaginare te stesso mentre dici ciò che avresti potuto o voluto dire. Lascia la fantasia correre liberamente, divertiti a giocare con queste visualizzazioni. Prova poi a dare un nome a questo personaggio che ti somiglia ma che è capace di dire e fare cose diverse rispetto a quelle che ti consenti di fare tu. Potrai evocarlo ogni volta che dovrai esprimerti in modo assertivo.