Le piccole cose che ti semplificano la vita: il potere della semplicità per stare bene

3 La semplicità come strada verso il benessere

Secondo molte tradizioni sapienziali, la via per stare bene può essere riassunta in tre parole: semplicità, naturalezza e assenza di giudizio.

Spesso affrontiamo ogni esperienza con una continua valutazione mentale: sto facendo bene? Sto facendo male? Dovrei fare diversamente? Questo dialogo interiore costante genera tensione e alimenta il disagio.

Al contrario, quando ci concediamo di vivere un’attività con semplicità, senza sovraccaricarla di aspettative o interpretazioni, entriamo in una dimensione più autentica e rilassata. È lo stesso atteggiamento che osserviamo nei bambini quando giocano: sono totalmente immersi nell’esperienza, come se non esistesse altro.