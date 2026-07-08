La felicità la puoi trovare solo dentro di te
La vera felicità non è legata a un motivo esterno o a qualcosa che deve accadere. Arriva senza che tu debba fare niente. Per sentirla sempre presente devi imparare a non aspettartela e a non vivere in funzione di obiettivi esterni
Cerchiamo tutti la felicità e pensiamo di solito che sia legata a qualcosa che dobbiamo fare o raggiungere: l’amore, il successo, la stabilità… E se vi dicessero invece che la felicità è come l’aria che si respira, che è ovunque e che se non la vedete è solo perché… ci siete nati dentro?
Le realtà più evidenti sono le più difficili da vedere, perché ci siamo letteralmente immersi. Per coglierle serve uno sguardo esterno, uno stacco. Così è per la felicità: è uno stato permanente del cervello attivo in ogni istante, perché in ogni istante il cervello sta producendo ciò che sei, e lo fa per farti fiorire seguendo le tue caratteristiche uniche. Ma puoi percepire questo stato interiore solo quando sei completamente te stesso, senza censure, aspettative o giudizi.
La felicità non viene da fuori
Niente di più lontano dall’idea che la felicità dipenda dall’esterno. «Quando accadrà quella certa cosa allora sarò felice»: chi non l’ha mai pensato? Obiettivi, sforzi, programmazione: vanno bene per certi ambiti, ad esempio sul lavoro, ma non nel rapporto con se stessi e con la vita.
La felicità “che viene da qualcosa” non è vera gioia di vivere. È una soddisfazione dell’Io, e ci vuole anche lei, ma se vivi solo per quella rischi che ti manchi sempre qualcosa. La felicità non è programmabile, ti deve sorprendere, non puoi prepararla: è l’opposto della ripetizione. Ogni azione pensata “per ottenere la felicità” è fragile, perché rischia di allontanarti proprio da ciò che stai cercando.
Quando smetti di cercarla, la felicità arriva
Ma quando impari a sospendere tutto, a staccare da tutto, a stare nel vuoto che non giudica nulla, ma accoglie solamente, ecco che lei arriva in un lampo. Allora non sei tu a cercarla, non provi nemmeno a farla durare, ma ti perdi dentro di lei come in qualcosa di molto più grande di te. Sì, la felicità è come un oceano di benessere in cui puoi immergerti in ogni istante. Come?
C’è un lato antico dentro di te, ed è come un seme che contiene la tua vera natura, le tue inclinazioni. Sa che pianta sei e come farti fiorire. Ti protegge e sa dove portarti. Quando vuoi essere felice, è questo lato che devi cercare. Come si fa? Basta imparare poche semplici regole.
L’obiettivo del nuovo numero di Riza Psicosomatica è sviluppare la consapevolezza per “vedere” la felicità ovunque, e non vivere più in una continua rincorsa.
Sfatiamo un falso mito: l’infelicità non dipende dai traumi del passato
«Come posso essere felice con quello che mi è successo?»
«Come faccio a star bene se intorno a me ci sono continui problemi?»
«Posso forse essere felice se mi sto separando, se ho problemi in casa, se al lavoro le cose non vanno bene?»
Sono tutte parole che abbiamo sentito e magari anche pronunciato. Certamente il dolore esiste. Ma la prima cosa da chiedersi è: la mia felicità dipende solo dall’esterno, da come sono andate le cose, o c’è qualcosa di più profondo che la produce? C’è qualcosa che fa di me una persona unica, che fa la mia identità?
Una pianta può soffrire per una tempesta, o per un’estate troppo calda, ma qualsiasi cosa le accada lei proverà a fare ogni anno le sue foglie e i suoi frutti. Allo stesso modo c’è qualcosa di te che esiste per fare te, e lo fa qualsiasi cosa accada: non dipende da te. Quel qualcosa non è felice o triste in base a come va la vita fuori: è semmai un faro che guida la tua esistenza e lo fa continuamente. Se tu puoi sentirlo, allora puoi fiorire ed essere felice nell’essere semplicemente ciò che sei, senza bisogno di fare grandi cose. Ma se tu invece pensi, ad esempio, che “quel lavoro” è tutta la tua vita, e poi il lavoro finisce, continuerai a ripensarci e il malessere aumenterà sempre più. Invece occorre stare in contatto con il sapere interiore che ci guida, non solo con le cose del mondo, che sono passeggere.
In questo percorso incontreremo esercizi e tecniche che ci ricordano chi siamo: perché essere felici non è difficile, anzi, è un compito alla portata di tutti.
Felicità, ecco come trovarla: il nuovo numero di Riza Psicosomatica
Questo articolo è un estratto dal nuovo numero di Riza Psicosomatica, dedicato al tema della felicità.
Nel servizio completo trovi riflessioni, approfondimenti ed esercizi per sviluppare una maggiore consapevolezza e imparare a riconoscere una dimensione di benessere che non dipende soltanto dagli eventi esterni.
Il numero “Felicità, ecco come trovarla” è disponibile in edicola oppure nella versione digitale su riza.it/shop/.
Il nuovo numero di Riza Psicosomatica
Riza Psicosomatica
Durata: 1 numero, 12 numeri
I contenuti sono curati da un’équipe di esperti e terapeuti, guidata dall’esperienza del gruppo Riza, punto di riferimento riconosciuto nel panorama della psicosomatica, della salute mentale e fisica.