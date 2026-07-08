La felicità la puoi trovare solo dentro di te

Cerchiamo tutti la felicità e pensiamo di solito che sia legata a qualcosa che dobbiamo fare o raggiungere: l’amore, il successo, la stabilità… E se vi dicessero invece che la felicità è come l’aria che si respira, che è ovunque e che se non la vedete è solo perché… ci siete nati dentro?

Le realtà più evidenti sono le più difficili da vedere, perché ci siamo letteralmente immersi. Per coglierle serve uno sguardo esterno, uno stacco. Così è per la felicità: è uno stato permanente del cervello attivo in ogni istante, perché in ogni istante il cervello sta producendo ciò che sei, e lo fa per farti fiorire seguendo le tue caratteristiche uniche. Ma puoi percepire questo stato interiore solo quando sei completamente te stesso, senza censure, aspettative o giudizi.