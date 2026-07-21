2 Come usare i social nel modo giusto?

Il World Happiness Report 2026 dedica per la prima volta un’ampia parte della propria analisi al rapporto tra social media e felicità. Il messaggio più interessante è anche il più intuitivo: non tutti gli utilizzi dei social sono uguali o producono gli stessi effetti. Chi usa queste piattaforme soprattutto per comunicare con amici, familiari e persone conosciute tende a vivere un’esperienza più positiva rispetto a chi trascorre il tempo consumando passivamente contenuti o compulsando la “vita online” di con influencer e profili idealizzati.

La tecnologia è preziosa quando rafforza relazioni autentiche; perde invece valore quando sostituisce il contatto umano o alimenta il bisogno costante di confrontarsi con gli altri e finisce per minacciare direttamente l’autostima. La domanda quindi non è se i social siano buoni o cattivi, ma quale ruolo occupino nella nostra vita.