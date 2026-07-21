Felicità e social media: quello che conta davvero
Se ne parla ovunque: i social ci rendono davvero felici? Un tema che tocca tutti, letto con lo sguardo Riza. Scopri cosa conta davvero
Appena ci svegliamo controlliamo il telefono, durante una pausa apriamo un social, la sera scorriamo ancora qualche video prima di dormire. Sono gesti che ormai ripetiamo senza pensarci. Li facciamo per informarci, distrarci, sentirci vicini agli altri o semplicemente per riempire un momento vuoto. Eppure non sempre, una volta chiusa l’applicazione, ci sentiamo bene. Tra felicità e social media, infatti, non c’è un legame automatico: a fare la differenza però non è il tempo passato online, ma il modo in cui li usiamo.
Dopo aver usato i social rimane a volte la sensazione di aver perso tempo, un brutto senso di vuoto e il timore costante di essere rimasti esclusi da qualcosa o di non essere all’altezza delle vite altrui che scorrono sullo schermo. Un fenomeno che ha molti volti, uno dei quali ha assunto per la psicologia l’aspetto di una sindrome vera e propria detta FOMO (Fear of Missing Out), la paura di essere tagliati fuori da esperienze, eventi o informazioni che gli altri sembrano vivere continuamente. È una forma di ansia sociale che porta a controllare compulsivamente notifiche, storie e aggiornamenti, nella speranza che basti restare sempre connessi per sentirsi parte di un mondo felice, dal quale invece ci sentiamo esclusi.
Un tema che tocca tutti, non solo i più giovani
Il rapporto con i social non riguarda solo adolescenti e giovani adulti, come alcuni pensano. In realtà la rivoluzione digitale ha cambiato le abitudini di tutte le generazioni. I social sono strumenti di lavoro, di informazione, di intrattenimento e di relazione. Non rappresentano un passatempo, ma una parte dell’ambiente nel quale trascorriamo una fetta importante della nostra giornata.
Con i social possiamo mantenere vivi rapporti con persone lontane, trovare gruppi con interessi comuni, imparare cose nuove e costruire reti professionali. Allo stesso tempo, però, emergono rischi altrettanto concreti per la psiche. Il confronto continuo con immagini selezionate della vita altrui può alimentare insicurezza, senso di inadeguatezza e frustrazione. Le dinamiche di gruppo possono diventare aggressive e competitive, mentre la ricerca di approvazione rischia di trasformarsi in una vera e propria dipendenza emotiva. La comunicazione digitale elimina molte distanze, è vero, ma ne crea altre di inedite e spesso amplifica quelle che già ci sono.
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Come usare i social nel modo giusto?
Il World Happiness Report 2026 dedica per la prima volta un’ampia parte della propria analisi al rapporto tra social media e felicità. Il messaggio più interessante è anche il più intuitivo: non tutti gli utilizzi dei social sono uguali o producono gli stessi effetti. Chi usa queste piattaforme soprattutto per comunicare con amici, familiari e persone conosciute tende a vivere un’esperienza più positiva rispetto a chi trascorre il tempo consumando passivamente contenuti o compulsando la “vita online” di con influencer e profili idealizzati.
La tecnologia è preziosa quando rafforza relazioni autentiche; perde invece valore quando sostituisce il contatto umano o alimenta il bisogno costante di confrontarsi con gli altri e finisce per minacciare direttamente l’autostima. La domanda quindi non è se i social siano buoni o cattivi, ma quale ruolo occupino nella nostra vita.
Il tempo conta meno di quello che pensiamo
Molti si chiedono: quante ore al massimo possiamo trascorrere davanti a uno smartphone prima che diventi un problema? Non esiste una soglia universale. Due persone possono trascorrere lo stesso tempo online vivendo esperienze completamente diverse.
Il vero indicatore è il controllo. Aprire un’app senza sapere bene perché, guardare continuamente le notifiche o interrompere qualsiasi attività per controllare il telefono sono comportamenti automatici e quindi segnalano una forma di dipendenza. Lo stesso World Happiness Report 2026 segnala che molti utenti di social vorrebbero veder sparire le piattaforme che usano e sarebbero addirittura disposti a pagare per riuscire a usarle meno, ma non ci riescono.
Recuperare il controllo significa reintrodurre nella giornata esperienze capaci di nutrire la mente: leggere, camminare nella natura, fare uno sport piacevole, coltivare amicizie, dedicarsi alla creatività. Non sono attività in competizione con la tecnologia; rappresentano piuttosto ciò che permette di utilizzarla con maggiore equilibrio.
E se in casa ci sono ragazzi?
Per un genitore la sfida non consiste tanto nel contare le ore davanti allo schermo. Le regole sono importanti, ma da sole non bastano. Altrettanto importante è costruire un clima familiare di dialogo e fiducia. Il senso di appartenenza rappresenta un fattore protettivo molto più forte del semplice conteggio delle ore trascorse online. Parlare insieme di ciò che si vede sui social, condividere dubbi ed emozioni e mantenere aperto il dialogo riduce il rischio di isolamento.
Esistono poi situazioni più delicate, come il fenomeno Hikikomori (il ritiro sociale giovanile, che nelle sue varie forme coinvolge ormai decine di migliaia di ragazzi in Italia, secondo le stime disponibili). In questi casi il ritiro sociale è spesso accompagnato da una forte ansia relazionale e Internet rappresenta l’unico canale attraverso cui la persona mantiene un contatto con il mondo esterno. Per questo è importante evitare giudizi superficiali. Demonizzare la rete sarebbe un errore: non è sempre il problema, ma può diventare anche una parte della soluzione se inserita in un percorso di sostegno adeguato. Il percorso di aiuto passa dall’ascolto e dalla ricostruzione graduale di legami significativi.
Il punto di vista Riza
La prospettiva Riza mette al centro il rapporto con la propria interiorità. Secondo il Metodo Riza la felicità non nasce dall’approvazione ricevuta attraverso un like o un commento, ma dalla possibilità di sentirsi autentici in primo luogo con se stessi e quindi nelle relazioni quotidiane. Quando l’autostima dipende continuamente dal giudizio degli altri, ogni confronto diventa fonte di ansia, competizione e insoddisfazione.
Accorgersi di utilizzare i social in modo compulsivo può trasformarsi in un’occasione preziosa per fermarsi e ascoltarsi. Una passeggiata nella natura, un’attività creativa, la lettura, l’immaginazione, aiutano a ristabilire un rapporto più profondo con se stessi. Il silenzio, spesso evitato perché sembra vuoto, può diventare invece uno spazio prezioso nel quale recuperare energia e lucidità.
Conclusioni
I social media non sono nemici della felicità. Sono strumenti potenti che riflettono il modo in cui scegliamo di utilizzarli. Se rafforzano relazioni autentiche e favoriscono la condivisione, possono rappresentare una risorsa importante. Se invece diventano il metro con cui misuriamo il nostro valore o sostituiscono il contatto umano, rischiano di alimentare solitudine e insoddisfazione.
La vera sfida non consiste nello spegnere il telefono, ma nel ricordarsi che la vita più importante continua a svolgersi fuori dallo schermo.
Domande frequenti su felicità e social media
I social media rendono infelici?
Non necessariamente: dipende soprattutto dal modo in cui vengono utilizzati. L’uso orientato alle relazioni reali tende ad avere effetti più positivi del semplice consumo passivo di contenuti.
Quante ore di social sono troppe?
Non esiste una soglia valida per tutti. Conta se l’uso interferisce con sonno, lavoro, studio, relazioni o benessere.
Perché continuiamo a usarli anche quando non ci fanno stare bene?
Per abitudine, gratificazione immediata e dipendenza. Molti controllano il telefono in modo automatico senza un obiettivo preciso.
Cosa può fare un genitore?
Favorire dialogo, ascolto e senso di appartenenza è spesso più efficace del semplice divieto.
Qual è il messaggio principale?
Secondo il Metodo Riza, la felicità non nasce dall’approvazione ricevuta online, ma dalla possibilità di sentirsi autentici con se stessi e nelle relazioni quotidiane: i social restano utili finché rafforzano legami veri.
I contenuti sono curati da un’équipe di esperti e terapeuti, guidata dall’esperienza del gruppo Riza, punto di riferimento riconosciuto nel panorama della psicosomatica, della salute mentale e fisica.