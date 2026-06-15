1 I nutrienti che non devono mancare nella dieta per depurare il fegato

Gli alimenti possono essere dei veri e propri alleati per il benessere del fegato. Una dieta bilanciata e sana è quindi essenziale per prevenire l’accumulo di grasso nelle sue cellule e alleggerire la ghiandola dagli eccessi, che potrebbero ostacolarne le funzioni. Certe abitudini alimentari sono infatti davvero una medicina per il fegato: basta saperle riconoscere da quelle che invece sono nocive e integrarle nella propria routine quotidiana. Queste abitudini contribuiscono, inoltre, alla salute generale degli altri organi e al mantenimento di un metabolismo attivo e un peso forma normale. Vediamole.

Aumenta l’apporto di fibre

Compatibilmente con la propria sensibilità intestinale, alimenti di origine vegetale come verdure, legumi e cereali integrali sono eccellenti per fare scorta di fibre, fondamentali per stabilizzare la concentrazione di glucosio nel sangue, migliorando la funzionalità epatica. Vanno, invece, limitati zuccheri semplici, bibite zuccherate, prodotti da forno industriali e snack imbustati.

Consuma alimenti fonti di antiossidanti

Gli antiossidanti sono sostanze utili per contrastare lo stress ossidativo, un meccanismo che può danneggiare le cellule e causare, nel tempo, infiammazioni e patologie croniche. Ecco perché, per proteggere il fegato, così come l’intero organismo, dai danni ossidativi bisogna consumare ogni giorno cibi ricchi di sostanze antiossidanti. Frutti di bosco, fragole, pomodori, spinaci, broccoli, cavolo riccio, melanzane, agrumi e tè verde ne sono ottime fonti.

Aggiungi cibi ricchi di zolfo e minerali depurativi

Alimenti come cipolle, aglio, porri e legumi sono ricchi di composti solforati naturali, sostanze che attivano i meccanismi di disintossicazione della ghiandola epatica. Questi composti aiutano a neutralizzare e a smaltire le tossine accumulate, migliorando l’efficienza del fegato nel filtrare ed espellere le sostanze nocive. Oltre allo zolfo, assicurati una buona quota di magnesio (presente in verdure a foglia verde, semi di zucca e cereali integrali), che favorisce la funzionalità epatica e il metabolismo lipidico. Anche zinco e selenio, contenuti in frutta secca, pesce e uova, svolgono un ruolo importante nel proteggere le cellule epatiche dallo stress ossidativo e nel sostenere i processi di rigenerazione delle cellule stesse.

Metti nel piatto più vitamine

Ci sono alcune vitamine, in particolare la vitamina C e le vitamine del gruppo B, che dovrebbero essere sempre presenti nella tavola salva-fegato. Queste sostanze infatti sostengono le funzioni del fegato, depurandolo e favorendone la rigenerazione. Fai scorta di vitamina C mangiando agrumi, peperoni, papaya, prezzemolo e kiwi, mentre le vitamine del gruppo B le ottieni da cereali integrali, legumi, uova, carne (prediligi però carni bianche e tagli magri), pesce azzurro, frutta secca e verdura a foglia verde (come rucola e bietole).

Preferisci i grassi “buoni”

Se i grassi saturi (burro, carni e formaggi grassi ecc.) e quelli trans (margarine, prodotti processati ecc.) sono da limitare in un’alimentazione anti grasso, i grassi polinsaturi della serie Omega 3 sono benefici contro i disturbi epatici. Ne sono buone fonti pesce azzurro, olio extravergine d’oliva, noci, mandorle, semi di chia e di lino, olio di semi di lino e olio di noci, alghe.