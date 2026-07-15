2 Cosa dice la scienza sui piccoli momenti di felicità

La scienza dà importanza ai piccoli momenti di gioia, che non sono banali interruzioni tra un impegno e l’altro, ma vere risorse a sostegno del benessere psicologico di cui ognuno dispone.

Progetti su larga scala e studi clinici hanno studiato i vantaggi che le micro-gioie apportano se integrate nella giornata. Un esempio consistente è il progetto Big Joy del Greater Good Science Center dell’Università della California, che ha coinvolto oltre 22.000 partecipanti in tutto il mondo. Dopo una settimana di pratica, i risultati dimostrano che i micro-momenti quotidiani possono migliorare lo stato di benessere emotivo nel 26% dei casi, favorire stati d’animo positivi come entusiasmo, meraviglia e speranza del 23% e influire anche sulla qualità del sonno, regolata nel 12% dei partecipanti. Non è tutto. Big Joy riporta che il 30% del gruppo ha riscontrato un maggiore appagamento nelle proprie relazioni.

Dati simili sono presenti anche in uno studio pubblicato di recente dal Journal of Medical Internet Research, che ha ribadito come chi vive questi micro-momenti di piacere mostra livelli minori di stress e vive più armonicamente.

Queste evidenze mettono in luce come le micro-gioie, anche se brevi e semplici, esercitino un effetto immediato e a 360 gradi sulla felicità percepita dall’individuo, migliorando anche la socialità e l’atteggiamento mentale con cui affronta la vita.