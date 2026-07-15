Felicità nelle piccole cose: le micro-gioie che cambiano la tua vita
Le micro-gioie sono i piccoli momenti quotidiani che ti aiutano a stare meglio. Scopri cosa dice la psicologia e come coltivarle ogni giorno
“Sarò felice quando…”. Quante volte ti sei ripetuto questa frase, convinto che la tua serenità dipenda dal raggiungere grandi obiettivi? Un nuovo lavoro, un amore coinvolgente, un cambio di vita radicale, relazioni meno conflittuali con i familiari o col partner: obiettivi importanti, eppure, anche quando li raggiungi, la soddisfazione dura poco. E infatti subito riparti alla ricerca di qualcosa che possa finalmente farti sentire appagato e colmare quei vuoti che generano impotenza e frustrazione.
Questo accade perché la felicità non sta nella complessità, ma nella semplicità. Gli studi scientifici e l’esperienza clinica mostrano che le persone sono più serene quando si concedono spazi per se stesse che permettono di staccare la spina e infondono calma ed equilibrio interiore.
Le micro-gioie sono piccoli gesti quotidiani – sorseggiare un caffè in pace, fare una breve passeggiata all’aria aperta, coltivare un hobby – che regalano la felicità nelle piccole cose: momenti semplici che interrompono la frenesia di ogni giorno e restituiscono benessere immediato.
Cosa sono le micro-gioie e perché fanno stare bene
Le piccole felicità quotidiane non si limitano a fornire un piacere immediato: ritagliarti un minuscolo spazio per queste pratiche può davvero migliorare la qualità della tua vita, riducendo gli effetti negativi dello stress e facendoti sentire più calmo e sereno. Se inserite nella routine quotidiana, le micro-gioie diventano abitudini sane che favoriscono la tua salute mentale. Ti aiutano a vivere in equilibrio con te stesso e rispondere alle richieste dell’ambiente in cui ti muovi, imparando a fronteggiare meglio le difficoltà.
Il termine micro-gioie (dall’inglese micro-joys) è stato reso popolare da Forbes USA per indicare quei mini-istanti piacevoli che mettono in pausa gli impegni e i problemi e alleggeriscono la tensione giornaliera.
Che caratteristiche hanno? Le micro-gioie non devono essere lunghe, dispendiose o difficili, per funzionare e devono avere un valore, un significato intrinseco per chi le compie. Si tratta di esperienze semplici e personalizzabili: c’è chi preferisce un gesto di cura personale a fine giornata, chi una camminata nella natura con il cane, prepararsi una tisana, leggere un libro, visitare una mostra d’arte da soli o accendere una candela profumata prima di lavorare o studiare. Ognuno trova sollievo in azioni diverse, in base ai gusti e alle esigenze.
In un mondo in cui corriamo sempre e i giorni sono densi di cose da fare o persone da vedere, il fatto che richiedano poco tempo rende questi attimi piacevoli uno strumento concreto per ritrovare la centratura su di sé: un momento prezioso dedicato al benessere del tuo spazio interiore, in cui essere totalmente te stesso.
Non sorprende che questo fenomeno sia di tendenza. Ma già gli antichi sapevano che ritualizzare la vita e gioire delle piccole cose, come ad esempio osservare il sole che tramonta o immergersi nell’acqua, può creare istanti di autentica pace che connettono col “divino” – e in generale con la nostra essenza profonda. Oggi che siamo costantemente connessi ed esposti a mille stimoli che abbassano la soglia d’attenzione, fermarsi anche per pochi minuti è una coccola rigenerante.
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Cosa dice la scienza sui piccoli momenti di felicità
La scienza dà importanza ai piccoli momenti di gioia, che non sono banali interruzioni tra un impegno e l’altro, ma vere risorse a sostegno del benessere psicologico di cui ognuno dispone.
Progetti su larga scala e studi clinici hanno studiato i vantaggi che le micro-gioie apportano se integrate nella giornata. Un esempio consistente è il progetto Big Joy del Greater Good Science Center dell’Università della California, che ha coinvolto oltre 22.000 partecipanti in tutto il mondo. Dopo una settimana di pratica, i risultati dimostrano che i micro-momenti quotidiani possono migliorare lo stato di benessere emotivo nel 26% dei casi, favorire stati d’animo positivi come entusiasmo, meraviglia e speranza del 23% e influire anche sulla qualità del sonno, regolata nel 12% dei partecipanti. Non è tutto. Big Joy riporta che il 30% del gruppo ha riscontrato un maggiore appagamento nelle proprie relazioni.
Dati simili sono presenti anche in uno studio pubblicato di recente dal Journal of Medical Internet Research, che ha ribadito come chi vive questi micro-momenti di piacere mostra livelli minori di stress e vive più armonicamente.
Queste evidenze mettono in luce come le micro-gioie, anche se brevi e semplici, esercitino un effetto immediato e a 360 gradi sulla felicità percepita dall’individuo, migliorando anche la socialità e l’atteggiamento mentale con cui affronta la vita.
5 piccole gioie quotidiane che ti rendono felice
Qui, per te, cinque esempi di piaceri quotidiani che, secondo Riza, aiutano a sviluppare una mente felice in modo spontaneo, senza forzature.
1. Dedicati al piacere
Se pensi sempre al dovere e mai al piacere, cioè a ciò che davvero alimenta il tuo benessere, lo stress prenderà il sopravvento, stringendoti nella sua morsa. Ritaglia allora un piccolo spazio della tua giornata per un’attività che consideri piacevole e ti fa sentire a tuo agio. Puoi ad esempio ricamare, disegnare, scrivere, oppure suonare uno strumento musicale, fotografare, fare collage, o anche semplicemente leggere, studiare una materia, imparare una lingua, guardare un film o una serie. Se non trovi la “tua” attività, scrivi su un foglio, spontaneamente, tutte le cose che ti piacciono e prova a partire con quella che ti attira di più.
2. Usa il potere delle immagini
Quando hai un problema da risolvere o devi prendere una decisione, non pensarci ma comincia a meditare con le immagini: la soluzione verrà da sé e tu ritroverai leggerezza e tranquillità interiore. Le immagini parlano un linguaggio diverso da quello del pensiero razionale, che spesso ti blocca proprio quando vorresti stare bene. Nascono da una parte profonda della psiche, capace di sciogliere nodi interiori meglio delle parole. Allora, appena hai un momento libero, chiudi gli occhi e lascia che nella tua mente si formi un’immagine spontanea (una pianta, un animale, un personaggio, un panorama, un fiore…): osservala senza commenti, guarda come cambia forma e si riempie di dettagli. Rimani in questo spazio libero dai pensieri per quanto vuoi, poi lascia che l’immagine sfumi via gradualmente. Se vuoi, puoi anche trasformarla in un’opera creativa, come un disegno, una poesia o una melodia. Immaginare ti aiuta a disattivare i pensieri fissi e lasciare spazio alla parte più naturale in te.
3. Pratica le azioni minime
Il modo migliore per liberarti da pensieri e preoccupazioni è compiere attività pratiche senza scopo, con la mente completamente assorta nel gesto. Si tratta di azioni minime, ordinarie, semplici, come fare il bucato, stirare, guidare, riordinare, cucinare. Allora, invece di ragionare sui problemi, porta la tua attenzione su ciò che stai facendo, qualsiasi cosa sia, e sul tuo corpo che la svolge. Ogni gesto, per essere rasserenante, ha bisogno della tua completa presenza. Pian piano, perdendoti nel silenzio della presenza vuota, prendi atto di dettagli, sensazioni. Immergiti in questo incantesimo gestuale come se fosse un mantra: nella sua semplicità stimola la creatività, depura la mente dai modelli e dona calma.
4. Torna al corpo
Se stai sempre nella mente, dimentichi che hai dei piedi che toccano terra, una pelle che percepisce, un respiro che accompagna i movimenti. Più ti allontani da questi segnali, più il corpo diventa un estraneo e con lui perdi anche il senso di coesione, stabilità interiore. Per tornare al corpo, dedicati a pratiche profonde e rilassanti come lo yoga, la respirazione consapevole o lo stretching dolce. Oppure puoi prendertene cura con rituali di bellezza come massaggi o bagni con oli essenziali profumati, dalle proprietà calmanti come la lavanda.
5. Ritrova il contatto con la natura
Soprattutto se vivi in città e hai poche occasioni di stare nella natura, escluse le passeggiate nei parchi urbani, sono importanti azioni manuali che recuperino il legame con la terra e con i suoi cicli vitali. Prendersi cura di una pianta, dedicarsi all’orto e fare crescere i propri prodotti, toccare il suolo, annusare un fiore: sono tutti modi semplici per calmare lo stress, riconnettersi coi propri istinti, desideri intimi, e migliorare la propria salute fisica e mentale.
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Consigli pratici per coltivare le micro-gioie nella tua quotidianità
Ora che hai scoperto le micro-gioie e il perché migliorino ogni sfera dell’esistenza, se vuoi fare in modo che esercitino i loro poteri curativi, devi integrarle nella tua quotidianità. Il loro punto di forza consiste proprio nella frequenza. Ecco alcuni suggerimenti per farlo.
1. Dai loro uno spazio fisso
Organizza le attività che vuoi svolgere segnandole in agenda insieme agli impegni, come suggerisce anche Forbes. Ma lascia anche spazio a momenti vuoti, liberi, senza programma, in cui improvvisare: sono quelli in cui puoi ascoltare cosa desideri realmente fare, senza doverlo decidere in anticipo.
2. Tieni un diario quotidiano
Ogni giorno annota ciò che ti ha dato sollievo o benessere: riflessioni, sensazioni, eventi, senza badare alla forma e allo stile. Scrivi il tuo diario di getto, senza filtri. È una pratica semplice che alleggerisce la tensione accumulata durante la giornata e aiuta a liberare stati d’animo che altrimenti non sai come esprimere.
3. Ritrova lo sguardo antico
Osserva ciò che accade dentro e fuori di te senza commentarlo, senza legarlo a eventi passati o che devono ancora accadere, senza la volontà di cambiarlo, migliorarlo: ciò rinnova la mente e fa maturare nuovi punti di vista. Per farlo fai spazio a intuizioni, fantasie, percezioni, sogni a occhi aperti: un modo di pensare e guardare il mondo senza confini, come quello degli antichi saggi.
4. Ritualizza ogni gesto
Trasforma le azioni quotidiane in piccoli rituali da vivere con consapevolezza: anche preparare la cena o bersi un caffè può diventare un momento da celebrare. A questo proposito un’indagine SWOA (Social Web Opinion Analysis) promossa da Starbucks at Home su 1.200 italiani conferma questa tendenza: il 64% associa la brevità all’autenticità, e per il 41% un momento intenso vale più di un’ora monotona. Il caffè è la micro-gioia più amata (55%) e davanti a un minuto libero il 39% preferirebbe un caffè allo scrolling sui social (27%). Un dato che mostra la necessità crescente di esperienze genuine e intime.
Domande frequenti sulle micro-gioie
Le micro-gioie aiutano ad alleggerire le tensioni di ogni giorno?
Sì. Secondo il Metodo Riza le micro-gioie abbassano il carico emotivo che il corpo accumula ogni giorno e può manifestarsi sotto forma di disturbo psicosomatico. Per combattere lo stress è efficace inserire nella giornata piccoli momenti di piacere reale che permettono alla mente di rallentare, seguire un andamento naturale, e trovare angoli di pace seppur nel caos.
Perché spesso non riusciamo a goderci le piccole cose, anche quando ci sono?
Perché la mente è abituata a tendere verso il “dopo”, il risultato, la destinazione, trascurando il presente, il processo che crea, sviluppa consapevolezze e capacità. Ciò accade quando viviamo più di controllo che di spontaneità. Le piccole gioie ci sono, ma non le percepisci perché sei distratto da modelli, aspettative o convinzioni. Per notarle, stai nelle cose che accadono, non andare altrove.
Cosa ci dicono le micro-gioie su chi siamo davvero?
Rivelano quello che ci fa stare bene senza sforzo, lontano da ruoli e doveri. Per Riza, i piccoli piaceri autentici sono simboli viventi della nostra natura più profonda: mostrano le nostre tendenze naturali, cosa ci piace, al di là di ciò che pensiamo di dover volere o essere. Come capire se fanno per te? Se mentre li fai ti senti a “casa”.
C’è un legame tra le micro-gioie e il nostro corpo?
Sì, ogni azione che facciamo produce inevitabilmente un’emozione, una sensazione e questa si riflette nel corpo, esattamente come quando una tensione irrigidisce i muscoli del collo o scatena il mal di testa. Con la differenza che l’effetto benefico rilasciato dalla micro-gioia distende il respiro, scioglie la muscolatura contratta, infonde nuova energia, voglia di fare.
Come cambia il nostro rapporto con il tempo quando impariamo a notare le micro-gioie?
Coltivare le piccole gioie ti riporta al presente, a ciò che stai facendo in quel preciso momento, spostando la tua attenzione da problemi e incombenze. Secondo il Metodo Riza, infatti, vivere nel tempo dell’adesso ti aiuta a procedere nella vita con il tuo passo.
I contenuti sono curati da un’équipe di esperti e terapeuti, guidata dall’esperienza del gruppo Riza, punto di riferimento riconosciuto nel panorama della psicosomatica, della salute mentale e fisica.