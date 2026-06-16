Disfunzioni sessuali: quali sono, cause e come superarle
Quali sono le disfunzioni sessuali maschili e femminili: sintomi, cause psicologiche e come curarle per ritrovare benessere e intimità nella coppia
Le disfunzioni sessuali costituiscono una problematica diffusa, che può influire profondamente sulla qualità della vita e il benessere emotivo di una persona. Le disfunzioni sessuali possono essere suddivise in base al genere. Quelle femminili più diffuse sono vaginismo, anorgasmia e desiderio sessuale ipoattivo. Mentre le disfunzioni sessuali maschili più diffuse sono impotenza ed eiaculazione precoce. Le disfunzioni sessuali sono molto spesso di origine psicologica e in genere nascondono conflitti interiori profondi, legati all’emotività e all’affettività. A volte le difficoltà sessuali possono emergere a causa di un’eccessiva unilateralità, di pensieri troppo rigidi, dal fatto di reprimere parti di sé o da un atteggiamento iper razionale che giudica, che vuole capire e controllare tutto.
Che cosa sono le disfunzioni sessuali?
Le disfunzioni sessuali si riferiscono a difficoltà durante qualsiasi fase del ciclo di risposta sessuale che impediscono all’individuo o alla coppia di provare soddisfazione dall’attività sessuale. Possono riguardare il desiderio, l’eccitazione, l’orgasmo o il piacere durante l’atto sessuale. Le disfunzioni sessuali molte volte emergono a seguito di conflitti interiori che possono riguardare l’individuo o la coppia. Il corpo, con il suo linguaggio, segnala il disagio tramite questo tipo di problematiche e la mente razionale prova a spiegare, ragionare attraverso pensieri inutili senza trovare una soluzione. Cambiare lo sguardo sulla situazione che si sta vivendo, dall’esterno verso l’interno, dalla superficie al proprio profondo senza giudizi, ascoltarsi in modo sincero, non fingere, lasciarsi vivere, può essere di aiuto per approfondire lo stato del disagio e ritrovare l’equilibrio e l’armonia in se stessi e nella coppia. I sintomi sono infatti da considerare come messaggeri che provengono dal centro, dal profondo che indicano la via verso la propria unicità e il proprio benessere psicofisico.
Cause comuni e sintomi delle disfunzioni sessuali
Le disfunzioni sessuali possono manifestarsi in vari modi, a seconda della fase del ciclo della risposta sessuale in cui si verificano (desiderio, eccitazione, orgasmo, risoluzione). Vediamo quali sono i principali sintomi, suddivisi per tipologia.
Disfunzioni del desiderio sessuale
- Desiderio sessuale ipoattivo: calo persistente o assente del desiderio sessuale.
- Avversione sessuale: evitamento attivo dell’attività sessuale per ansia, paura o disgusto.
- Assenza di fantasie o pensieri erotici.
Disfunzioni dell’eccitazione
Negli uomini:
- Difficoltà a raggiungere o mantenere l’erezione (disfunzione erettile).
Nelle donne:
- Lubrificazione vaginale insufficiente.
- Sensazione di mancata eccitazione nonostante lo stimolo.
Disfunzioni dell’orgasmo
- Anorgasmia (maschile o femminile): assenza o marcata difficoltà nel raggiungimento dell’orgasmo.
- Eiaculazione ritardata: negli uomini, difficoltà o impossibilità a eiaculare nonostante una stimolazione adeguata.
- Eiaculazione precoce: eiaculazione che avviene troppo rapidamente, spesso con scarsa possibilità di controllo.
Disfunzioni da dolore sessuale
- Dispareunia: dolore durante il rapporto sessuale, sia negli uomini che nelle donne.
- Vaginismo: contrazione involontaria dei muscoli vaginali, che impedisce o rende dolorosa la penetrazione.
- Bruciore, irritazione, fastidio persistente durante o dopo il rapporto.
Altri segnali associati alle disfunzioni sessuali
- Difficoltà relazionali o ansia da prestazione.
- Sentimenti di inadeguatezza o vergogna.
- Evitamento dell’intimità.
- Bassa autostima legata alla sessualità.
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Disfunzioni sessuali: quali sono?
Vediamo ora quali sono le principali disfunzioni sessuali nell’uomo e nella donna e da cosa possono essere causate.
Disfunzioni sessuali maschili
Come abbiamo visto, le disfunzioni sessuali maschili comprendono diverse condizioni, come la disfunzione erettile e l’eiaculazione precoce o ritardata. Queste problematiche possono derivare da cause fisiche, come problemi di salute o dall’uso di alcuni farmaci specifici, così come da fattori psicologici, come stress e ansia, iper-controllo e conflitti interiori. Ecco quali sono le principali disfunzioni sessuali maschili.
- Disfunzione erettile: è un disturbo che impedisce di raggiungere e mantenere un’erezione adeguata all’attività sessuale. Il fumo, l’età, l’obesità e l’abuso di alcol e droghe sono i principali fattori di rischio. Spesso associato ad ansia da prestazione, paura di fallire e preoccupazione, questo disturbo viene percepito come un attacco alla propria virilità e il pensiero costante da parte dell’individuo è quello di combattere il sintomo e di funzionare a tutti i costi. Concentrare le energie e i pensieri unicamente sull’eliminare il sintomo distoglie però lo sguardo dalla parte più importante, la propria sfera emotiva. Ogni sintomo offre infatti una possibilità di riflessione e in questo caso può essere utile per approfondire il proprio modo di vivere la relazione e i propri conflitti interiori.
- Eiaculazione precoce: questa disfunzione sessuale è caratterizzata dall’incapacità di ritardare l’eiaculazione durante il rapporto sessuale, con conseguente insoddisfazione propria o del partner. È la disfunzione sessuale maschile più comune e rappresenta una delle forme di ansia da prestazione sessuale più diffusa. La paura di non essere all’altezza, il timore del giudizio, i sensi di colpa verso il partner, l’insoddisfazione, il senso di fallimento e di inadeguatezza, i dubbi sulla propria virilità, la frustrazione, la bassa autostima e la diminuzione del desiderio sessuale sono alcune delle conseguenze di questo disagio.
- Eiaculazione ritardata o assente: nasce generalmente da un atteggiamento di iper-controllo sulla prestazione sessuale ed è associato alla difficoltà nel lasciarsi andare all’emotività. Chi soffre di questa disfunzione sessuale tende a vivere l’eros come un atto per dimostrare la propria virilità.
Disfunzioni sessuali femminili
Le disfunzioni sessuali femminili più diffuse si manifestano con la mancanza e il calo del desiderio sessuale, la difficoltà a raggiungere l’orgasmo e il dolore durante il rapporto sessuale. Vediamo nel dettaglio le due principali disfunzioni sessuali nella donna.
- Vaginismo: è la contrazione involontaria, persistente e ricorrente dei muscoli perineali che circondano la vagina, impedendo la penetrazione e il rapporto sessuale. Il vaginismo è una chiusura serrata che esprime il rifiuto inconscio dell’atto sessuale, come anche dell’organo genitale maschile. In questi casi sforzarsi di avere un rapporto penetrativo è sconsigliato perché, oltre a provocare dolore fisico, genera forte disagio e senso di frustrazione. Questo tipo di difficoltà può dare origine a un senso di inadeguatezza e portare ad evitare i rapporti sessuali nella coppia, fino a compromettere la relazione.
- Anorgasmia: è la difficoltà o l’incapacità persistente di raggiungere l’orgasmo nonostante una stimolazione sessuale adeguata e desiderata. Le cause più frequenti includono l’ansia da prestazione, un rifiuto inconscio del partner e la difficoltà a lasciarsi andare e ad accettare la perdita del controllo. L’anorgasmia è infatti spesso legata all’incapacità di perdere lo stato di coscienza vigile e di lasciarsi trasportare dalle emozioni.
Come curare le disfunzioni sessuali?
Le disfunzioni sessuali affondano spesso le loro radici in dinamiche psicologiche profonde, spesso legate a conflitti inconsci. La sessualità è strettamente connessa all’identità di un individuo e incide significativamente sull’autostima e sul benessere emotivo. Per affrontare efficacemente le disfunzioni sessuali è necessario adottare un approccio che consideri le caratteristiche individuali e specifiche della persona coinvolta.
Come abbiamo già sottolineato, i sintomi psicologici vanno intesi come segnali provenienti dall’inconscio, il cui scopo è correggere un assetto cosciente eccessivamente rigido. Per questo è importante accoglierli e integrarli, affinché possano svolgere la loro funzione trasformativa. In questi casi, possono rivelarsi utili esercizi di rilassamento e tecniche immaginative. In particolare, le immagini interiori possono infatti offrire un valido aiuto per entrare in contatto con le proprie paure: non per eliminarle, ma per coglierne il senso profondo e permettere così un’evoluzione autentica della personalità.
È spesso efficace anche variare le modalità con cui ci si approccia all’attività sessuale, sperimentando nuovi modi di vivere il piacere, più liberi dai condizionamenti e più vicini alle proprie esigenze.
I contenuti sono curati da un’équipe di esperti e terapeuti, guidata dall’esperienza del gruppo Riza, punto di riferimento riconosciuto nel panorama della psicosomatica, della salute mentale e fisica.