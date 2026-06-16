4 Come curare le disfunzioni sessuali?

Le disfunzioni sessuali affondano spesso le loro radici in dinamiche psicologiche profonde, spesso legate a conflitti inconsci. La sessualità è strettamente connessa all’identità di un individuo e incide significativamente sull’autostima e sul benessere emotivo. Per affrontare efficacemente le disfunzioni sessuali è necessario adottare un approccio che consideri le caratteristiche individuali e specifiche della persona coinvolta.

Come abbiamo già sottolineato, i sintomi psicologici vanno intesi come segnali provenienti dall’inconscio, il cui scopo è correggere un assetto cosciente eccessivamente rigido. Per questo è importante accoglierli e integrarli, affinché possano svolgere la loro funzione trasformativa. In questi casi, possono rivelarsi utili esercizi di rilassamento e tecniche immaginative. In particolare, le immagini interiori possono infatti offrire un valido aiuto per entrare in contatto con le proprie paure: non per eliminarle, ma per coglierne il senso profondo e permettere così un’evoluzione autentica della personalità.

È spesso efficace anche variare le modalità con cui ci si approccia all’attività sessuale, sperimentando nuovi modi di vivere il piacere, più liberi dai condizionamenti e più vicini alle proprie esigenze.