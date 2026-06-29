Come prendere le decisioni giuste
Come prendere le decisioni giuste? Scopri perché le scelte migliori nascono dall'ascolto del Sé e della propria natura. Partecipa all'incontro online di Raffaele Morelli il 15 luglio.
Perché è così difficile scegliere?
Quando dobbiamo prendere una decisione importante, siamo portati a valutare vantaggi e svantaggi, cercando la risposta nella logica. Ci chiediamo se sia meglio cambiare lavoro, chiudere una relazione o intraprendere una nuova strada. Eppure, proprio questo modo di affrontare le scelte rischia di allontanarci da ciò che è davvero giusto per noi.
La risposta è già dentro di noi
Secondo il metodo Riza, ogni persona possiede un centro profondo che conosce naturalmente la direzione da seguire. Così come un ciliegio produce spontaneamente i suoi fiori e i suoi frutti, anche noi abbiamo una natura autentica che sa quali esperienze ci corrispondono. Le decisioni migliori non nascono dal tentativo di controllare la realtà, ma dall’ascolto del nostro Sé.
Il pensiero e il giudizio degli altri ci allontanano dalla nostra natura
I principali ostacoli sono rappresentati dal continuo dialogo mentale e dall’influenza del parere altrui. Più cerchiamo di convincerci razionalmente di una scelta, più rischiamo di perdere il contatto con quella parte di noi che decide in modo spontaneo. Le scelte davvero importanti, infatti, spesso arrivano come intuizioni improvvise, semplici e inequivocabili.
L'incontro in diretta online del 15 luglio con Raffaele Morelli
Durante l’incontro online di mercoledì 15 luglio alle ore 18.30, Raffaele Morelli spiegherà come imparare ad ascoltare la propria psiche più profonda e riconoscere le decisioni che nascono dalla propria natura.
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Incontro con Raffaele Morelli - Luglio 2026
Data: 15 luglio 2026
Luogo: Online
Attraverso riflessioni ed esercizi pratici, mostrerà come mettere da parte il rumore del pensiero per lasciare emergere quella voce interiore che, da sempre, sa indicarci la strada più autentica. Perché prendere la decisione giusta significa affidarsi al proprio Sé, l’unica guida capace di condurci verso ciò che ci appartiene davvero.