Come prendere le decisioni giuste

1 Perché è così difficile scegliere?

Quando dobbiamo prendere una decisione importante, siamo portati a valutare vantaggi e svantaggi, cercando la risposta nella logica. Ci chiediamo se sia meglio cambiare lavoro, chiudere una relazione o intraprendere una nuova strada. Eppure, proprio questo modo di affrontare le scelte rischia di allontanarci da ciò che è davvero giusto per noi.