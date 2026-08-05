Ulisse e il viaggio verso il benessere della psiche

L’uscita del nuovo film Odissea di Christopher Nolan ha riacceso l’interesse per uno dei racconti più profondi della letteratura occidentale. Ma il vero fascino dell’opera di Omero non risiede soltanto nelle sue avventure epiche: il viaggio di Ulisse è soprattutto un percorso interiore, una metafora della trasformazione della psiche.

Ulisse non è semplicemente un eroe che desidera tornare a casa. È l’uomo che attraversa il dolore, cambia continuamente forma e scopre che solo accogliendo la metamorfosi può ritrovare la propria strada. È proprio questo il grande insegnamento dell’Odissea: il benessere psicologico nasce dalla capacità di non identificarsi mai con un’unica immagine di sé.