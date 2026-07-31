Libera la mente dalle tossine: il metodo di Riza Psicosomatica per rigenerare il cervello

Il nuovo numero di Riza Psicosomatica è dedicato a un tema particolarmente attuale: come rigenerare il cervello in 7 giorni, liberandolo dal peso dei pensieri inutili e ritrovando il piacere di vivere il presente.

È una lettura ideale per il mese di agosto, sia per chi è in vacanza sia per chi resta a casa e desidera concedersi una pausa mentale, aprendosi a un modo nuovo di guardare sé stessi.