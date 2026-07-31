Libera la mente dalle tossine: il metodo di Riza Psicosomatica per rigenerare il cervello
Scopri come rigenerare il cervello in soli 7 giorni e liberare la mente dai pensieri inutili. I consigli del nuovo numero di Riza Psicosomatica per spazzare via stress e preoccupazioni.
Il nuovo numero di Riza Psicosomatica è dedicato a un tema particolarmente attuale: come rigenerare il cervello in 7 giorni, liberandolo dal peso dei pensieri inutili e ritrovando il piacere di vivere il presente.
È una lettura ideale per il mese di agosto, sia per chi è in vacanza sia per chi resta a casa e desidera concedersi una pausa mentale, aprendosi a un modo nuovo di guardare sé stessi.
Perché il cervello ha bisogno di rigenerarsi
Ogni giorno la mente è attraversata da una quantità enorme di pensieri. Rimuginiamo continuamente su ciò che è accaduto, su quello che non funziona, sulle relazioni difficili, sulle preoccupazioni per il futuro.
Il rischio più grande è credere che la nostra identità coincida con questi pensieri. In realtà, dentro ciascuno di noi esiste una parte molto più profonda, che non dipende dagli eventi esterni e che continua a custodire energia, creatività e vitalità.
Scopri il numero di agosto
Riza Psicosomatica
Durata: 1 numero, 12 numeri
Il segreto è ritrovare il contatto con il proprio nucleo vitale
Per qualche istante prova a immaginare che dentro di te esista un nucleo misterioso, ricco di energia, che non ha bisogno di controllare tutto.
Non gli interessa mettere a posto i rapporti, fare bilanci, risolvere i problemi di coppia o decidere cosa accadrà dopo le vacanze.
È una parte di te che basta a sé stessa, libera dai condizionamenti e dalle aspettative.
Un esercizio semplice per liberare la mente
Fai un piccolo patto con te stesso:
ogni giorno trova qualche minuto per stare completamente da solo.
Può essere mentre entri in mare, durante una passeggiata in montagna o semplicemente seduto in un luogo tranquillo.
In quel momento porta tutta l’attenzione su ciò che stai vivendo:
- il contatto dell’acqua sulla pelle;
- il rumore dei passi;
- il vento;
- il respiro;
- la sensazione di essere semplicemente presente.
Non serve fare altro.
Il piacere di non fare progetti
Ripetendo questo esercizio ogni giorno, nascerà lentamente una sensazione nuova: il piacere di essere semplicemente lì.
Il piacere dell’acqua, del silenzio, della solitudine, del camminare senza una meta.
Soprattutto scoprirai il valore di non fare continuamente progetti.
Smettere, anche solo per qualche istante, di inseguire obiettivi e risultati rappresenta un vero sollievo per il cervello e permette alla mente di recuperare energia.
Quando il silenzio diventa gioia
Quando interrompi il flusso delle azioni mentali inutili, accade qualcosa di sorprendente.
Non senti più il bisogno di giudicare ogni situazione, di trovare soluzioni immediate o di prendere decisioni.
Rimani semplicemente presente.
Da quel silenzio nasce una gioia spontanea, che non dipende dalle circostanze esterne ma dalla possibilità di essere pienamente sé stessi.
Liberare la mente significa ritrovare la propria unicità
Passiamo gran parte della vita confrontandoci con gli altri, cercando modelli da imitare e tentando di fare sempre “la cosa giusta”.
Ma dentro ognuno di noi esiste qualcosa di unico.
Non devi diventare migliore o peggiore di qualcun altro.
Devi semplicemente permettere alla tua natura di emergere.
Quando smetti di alimentare le tossine mentali e lasci spazio alla spontaneità, il cervello si rigenera e torna quella gioia autentica che nasce dall’essere pienamente te stesso.
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Buona lettura con Riza Psicosomatica di agosto!